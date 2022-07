„Es wird kein Problem sein, wenn ich weg bin“ : FC-Stürmer Anthony Modeste deutet Wechsel an

Köln Für Anthony Modeste steht aktuell die Vorbereitung auf die kommende Saison mit dem 1. FC Köln in Donaueschingen an. Ob der Stürmer künftig für die Geißböcke spielt, ist aber offener denn je.

Die gute Laune konnte Anthony Modeste nicht verbergen – trotz der für ihn ungewohnten Anstrengung. "Habt ihr ihn auch schon bemerkt? Wir merken es auch", antwortete der erschlankte Stürmer lachend auf die Frage nach Steffen Baumgart, dem neuen Trainer. „Ich fühle, dass er auf mich setzt. Das ist richtig, richtig gut." Schon im vergangenen Sommer hatte der Franzose geahnt, dass der neue Coach in ihm, an ihm, mit ihm etwas verändern würde. Modeste wirkte aufgeräumt, glücklich, in erster Linie aber erstaunlich fit. Und das, obwohl die Vorsaison alles andere als gut für ihn verlaufen war. Ein Jahr später blickt Modeste auf eine sehr erfolgreiche Spielzeit zurück: Mit seinen 20 Toren in der Bundesliga hat Modeste den 1. FC Köln Richtung Europa geschossen. Vor einem Jahr hat der Franzose, der gerade erst von einer enttäuschenden Leihe aus St. Etienne zurückgekehrt war, einen weiteren Wechsel ausgeschlossen. Und nun?

„Ich bin immer ehrlich, ich habe gesagt, dass ich eine klare Linie habe. Wenn etwas kommt, muss ich mit dem Verein reden“, sagte Modeste in Donaueschingen. „Ich denke, dass wird kein Problem sein. Die Topverdiener müssen ja langsam weg. Dann wird es kein Problem sein, wenn ich weg bin.“ Ein Treuebekenntnis hört sich anders an. Die Situation hat sich grundlegend verändert. Modeste wird nicht umsonst die Kölner Lebensversicherung genannt, gehört zweifelsfrei zu den Kölner Erfolgsgaranten, ohne den der FC wohl niemals die Playoffs zur Conference League erreicht hätte. Das weiß Baumgart, das weiß Modeste, das weiß aber auch FC-Sportchef Christian Keller. Und dennoch ist die Zukunft des Angreifers nach wie vor ungeklärt. Modeste hat noch einen Vertrag beim 1. FC Köln, allerdings nur bis 2023, könnte danach in den Trainer-Stab wechseln. Der Franzose hat nach der Erfolgssaison aber wieder Spaß am Fußball gefunden und würde gerne noch länger spielen. “Ich bin jetzt 34 Jahre alt, wenn ich die Möglichkeit habe, zwei, drei Jahre Vertrag zu bekommen, muss ich mit dem Verein reden. Ich hatte die Möglichkeit im Winter. Damals haben wir uns entschieden, nicht zu wechseln. Jetzt muss ich an mich denken. Wir haben nur eine Karriere, die Chance Titel zu holen“, sagte Modeste, der sich im Sommer eine Entscheidung von Seiten des FC gewünscht hatte.

„Am Ende mache ich nur meinen Job“

Genau das gestaltet sich aber schwierig. Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung, betonte zuletzt, dass man zu gegebener Zeit auf Modeste, voraussichtlich im Herbst, zugehen werde. Es auch schon offene Gespräche gegeben habe, man den Weg weiter gemeinsam gehen wolle. Auf der anderen Seite muss der 1. FC Köln sparen, künftig weniger Gehalt zahlen, auf keinen Fall mehr. Aktuell erhält Modeste rund drei Millionen Euro jährlich, ist einer der Top-Verdiener in Köln. Zu viel für einen Verein mit klammen Kassen, zu viel für einen Verein, der sich selbst einen Sparkurs von bis zu 20 Prozent für den Spieleretat auferlegt hat. „Tony ist in einem super Zustand aus dem Urlaub zurückgekehrt und brennt auf die neue Saison. So sieht kein Spieler aus, der mit gemischten Gefühlen in die Saison geht“, hatte Kessler im Interview mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ gesagt.