Gegen Relegationskandidat VfB Stuttgart : FC-Trainer Steffen Baumgart erwartet harte Gegenwehr

Den Daumen nach oben: FC-Trainer Steffen Baumgart zieht schon jetzt ein positives Saisonfazit – selbst wenn seine Mannschaft die Europa League nicht erreichen sollte. Foto: dpa/Marius Becker

KÖLN Am letzten Spieltag der Saison kann es der 1. FC Köln mit Schützenhilfe noch in die Europa League schaffen. FC-Trainer Steffen Baumgart erwartet bei dem Vorhaben, einen Sieg einzufahren gegen relegationsbedrohte Stuttgarter, jedoch eine knifflige Aufgabe.

Obwohl die Bundesliga-Saison noch nicht beendet ist, fällt es niemandem beim 1. FC Köln schwer, schon jetzt eine Bewertung abzugeben. Das war vor einem Jahr noch anders, als es darum ging, die Bundesliga zu halten. Jeder, der damals voreilige Schlüsse gezogen hatte und den Abstieg schon kommen sah, wurde schließlich eines Besseren belehrt. Der FC hielt die Klasse im Relegationskrimi gegen Holstein KIel. Nun kommt einen Spieltag vor Saisonende ein Fazit jedoch nicht zu früh. So auch nicht für FC-Trainer Steffen Baumgart. „Die wichtigste Erkenntnis ist, dass man anders Fußballspielen kann, als vorher erwartet. Das ist eine Erkenntnis, die mich freut. Ich war davon überzeugt, trotzdem ist es auch immer eine Sache der Umsetzung. Das haben die Jungs gut gemacht“, sagte der 50-Jährige am Donnerstag.

Wenn die vergangene Saison die Fans jedoch eines gelehrt hat, dann ist es, den FC nicht vorzeitig abzuschreiben. Und so könnten die Kölner der erfolgreichen Spielzeit am 34. Spieltag noch das Sahnehäubchen aufsetzen. Sollte die Mannschaft am Samstag beim VfB Stuttgart gewinnen (15.30 Uhr/Sky) und gleichzeitig Union Berlin gegen den VfL Bochum nicht gewinnt, stünde sie auf Platz sechs und damit in der Gruppenphase der Europa League. „Wir haben zumindest die eigene Leistung in der Hand. Wir werden sehr konzentriert nach Stuttgart fahren und alles daransetzen, dieses Spiel zu gewinnen, um dann die Möglichkeit zu haben, Platz sechs zu erreichen“, so Baumgart. 6500 Kölner Fans werden die Mannschaft auf ihrem Weg nach Stuttgart begleiten.

Baumgart: „Jeder ist in der Lage, jeden zu schlagen“

So wenig die Kölner das Spiel der Eisernen gegen Bochum beeinflussen können, so wenig wissen sie über die Herangehensweise ihres Gegners. „Ich kann Stuttgart nicht beeinflussen. Ich gehe davon aus, dass sie den einen oder anderen Weg nach vorne suchen müssen. Die Frage ist, ob wir das zulassen. Ob das ein offener Schlagabtausch wird oder die eine Mannschaft mehr aus der Defensive agiert, das werden wir sehen“ erklärte der FC-Coach. Für den VfB geht es am letzten Spieltag noch darum, den Relegationsplatz hinter sich zu lassen. Wie der FC sind die Schwaben dabei aber auch auf Schützenhilfe aus Dortmund angewiesen, wo die Borussia gegen Hertha BSC antritt.

Jan Thielmann wird am Samstag nicht dabei sein, um die Stuttgarter bei ihrer Mission zu stören. Wie bereits am Dienstag bekannt wurde, erlitt der 19-Jährige im Spiel gegen Wolfsburg eine Bänderverletzung und fällt mehrere Wochen aus. Weiterhin werden Tomas Ostrak und Marvin Obuz verletzt fehlen. Auch Stürmer Sebastian Andersson ist nach seiner Corona-Erkrankung noch nicht ausreichend fit. Für Thielmann wird Mittelfeldspieler Mathias Olesen in den Kader rücken. Im Hinblick auf die Startelf verriet Baumgart, dass Dejan Ljubicic zurückkehren und demnach über die rechte Außenbahn kommen wird. Stürmer Tim Lemperle bleibt weiterhin erstmal auf der Bank. Mögliche weitere Änderungen ließ der 50-Jährige offen.

Baumgart schwärmt von überragender VfB-Offensive

Im Hinblick auf die offensive Qualität erwartet das Team von Steffen Baumgart eine ähnliche Partie wie gegen den VfL Wolfsburg in der vergangenen Woche. Mit 39 geschossenen Toren liegen die Schwaben in der Torstatistik auf Platz 13 und damit nur einen Platz hinter den Wölfen. „Dass Stuttgart eine überragende Offensive hat, darüber müssen wir nicht reden. Beide Mannschaften sind in der Lage, dem anderen wehzutun, selbst, wenn einer von beiden führt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ein sehr offenes und intensives Spiel wird“, sagte Baumgart. Elf Punkte hat die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo nach Rückstand noch mitgenommen. Damit liegt sie fünf Plätze hinter dem FC auf Rang sieben der Liga.

Obwohl für Steffen Baumgart die Leistung stets das oberste Gebot ist, geht es beim Wiedersehen mit Ex-Geschäftsführer Alexander Wehrle, der nun als Vorstandsvorsitzender des VfB fungiert, auch darum, dass das Ergebnis stimmt. „Letztes Wochenende war die Leistung von den Jungs richtig gut und trotzdem hat das Ergebnis nicht gestimmt. Jetzt wollen wir gegen Stuttgart nicht nur eine gute Leistung, sondern auch ein gutes Ergebnis für uns einfahren.“ Um das zu erreichen, muss der Trainer seinen Schützlingen jedoch keine geplante Kabinen-Rede mitgeben. „Der Steffen weiß heute noch nicht, was er am Samstag erzählt“, sagte er über sich selbst. „Die Kabinensprache kommt, wie die anderen Ansprachen bisher auch, aus dem Bauch heraus.“