1. FC Köln vor Duell mit den Bayern FC-Trainer Baumgart hofft auf das perfekte Spiel

In München pulverisiert der Engländer nach und nach alle Rekorde. Auch beim Verkauf seines Trikots mit den vier Buchstaben und der Nummer 9 befindet er sich in bei Bayern nie erreichten Höhen. Bis zum Ende der Saison erwartet der Branchenprimus mehr als 100.000 verkaufte Trikots. Dass sich Baumgart an dem Harry-Hype beteiligt und sich ebenfalls ein Leibchen des kommenden Gegners besorgt, steht nicht zu vermuten. Dass er Harry Kane in dessen Berufsausübung als nachweislich ausgebildeter Toremeister dennoch sehr schätzt dagegen schon. Kanes Darbietungen empfindet er als „überragend. Wenn er am Ball ist, kann‘s wehtun.“ Dennoch, für die Liga erachtet er ihn als Gewinn. Es sei schön, „so einen Spieler in der Bundesliga zu sehen. Das macht Spaß. Leider eben auf der anderen Seite.“ Die Befürchtungen in Köln vor der Bedrohung Kane greifen um sich. Innenverteidiger Timo Hübers, der am Freitag auf dem Rasen in engem Kontakt zu Kane stehen dürfte, weiß, was auf seine Mannschaft zukommt – auch in Person von Kane. In die Kategorie „absolute Weltklasse“ ordnet er den 30-Jährige ein und plädiert für ein Gemeinschaftskonzept. „Den“, sagte er über Kane, „den hält nicht einer allein auf, und es können auch noch ein paar andere um ihn herum gut kicken. Das gilt es, im Abwehrverbund aufzufangen.“