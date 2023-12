Köln-Manager Keller: „Nicht ausreichend“ FC-Trainer Baumgart stellt sich der Kritik

Obschon die Mannschaft eine Leistungssteigerung erkennen ließ und in Teilen (bis zu Gelb-Roten Karte für Jeff Chabot) das umsetzte, was der Trainer von ihr verlangte – ein intensiveres und aggressiveres Anlaufverhalten -, verkannte der Geschäftsführer Sport nicht die Gefahr der Lage. Es tue weh, sagte Keller, in einer früheren Karriere Hochschulprofessor und Wirtschaftsexperte, der den Zahlenmenschen in sich nicht leugnen kann. „Wir haben zehn Punkte aus 15 Spielen. Das ist einfach nicht ausreichend.“ Und all diejenigen, die in ihrer schulischen Laufbahn Erfahrungen gemacht haben mit Leistungen, die nicht ausreichend sind, wissen, was das tatsächlich zu bedeuten hat: Prüfung nicht bestanden.