Große FC-Hoffnung : Baumgart vertraut Thielmanns Talent

Geht keinem Zweikampf aus dem Weg – selbst nicht gegen die Großen: Jan Thielmann (Mitte). Foto: AP/Matthias Schrader

Köln Jan Thielmann hat sich zu einer festen Größe beim 1. FC Köln entwickelt. Er spielt zwar nicht immer von Beginn an, hat aber auch als Joker einen hohen Wert für die Mannschaft.

Wer Jan Thielmann über den Platz sausen sieht in seinem Vollsprintmodus, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, der junge Fußballer befinde sich auf der Überholspur. Das trifft zu. Einerseits. Denn der gerade mal 19-Jährige hat beim 1. FC Köln schon längst auf sich aufmerksam gemacht. Bereits mit 17 bestritt er bei den Geißböcken sein erstes Spiel für die Profis, ausgerechnet im Derby gegen Bayer Leverkusen (2:0). Er kam damals, im Dezember 2019, als erster Spieler des Jahrgangs 2002 in der Bundesliga und als zweitjüngster FC-Spieler überhaupt zu seinem Bundesliga-Debüt. Kurze Zeit später unterschrieb er seinen ersten Profivertrag.

Seitdem hat sich der 1. FC Köln von einem aussichtsreichen Abstiegskandidaten zu einem ernstzunehmenden Erstligisten entwickelt. Und auch Thielmanns Entwicklung, der die Jugendmannschaften des DFB durchlaufen hat, ist nicht stehengeblieben. Im Sprint befindet er sich immer noch, doch, andererseits, hat er sich einen unumstrittenen Stammplatz nicht erkämpfen können. Obwohl dies auch aus einer anderen Perspektive betrachtet werden könnte. Denn der Außenstürmer, aus der Jugend von Eintracht Trier zum FC gekommen, spielt immer – solange er fit ist. Nur in drei Liga-Spielen kam er nicht zum Einsatz. Das allerdings krankheitsbedingt. Allein: Einsätze von Beginn an muss sich der Flügelspieler hart erkämpfen (wie alle anderen natürlich auch). Einwechslungen pflastern häufiger seinen Weg.

In 16 seiner bislang 27 Pflichtspiele wird Thielmann eingewechselt

In immerhin 16 von den ihm möglichen 27 Pflichtspielen für die Kölner wurde der schnelle Offensivspieler eingewechselt, stand dabei in den drei DFB-Pokalduellen in der Startelf. Dabei hatte die Anfangsphase der Saison durchaus die Fantasie angeregt, Thielmann könne sich festspielen. Gegen Hertha BSC (3:1), bei den Bayern (2:3) und gegen Leipzig (1:1) lief er von Beginn an auf, und es sah so aus, als wäre er einem Stammplatz sehr nah. Dann kam die Krankheit, und andere zogen an ihm vorbei. Die offensive Konkurrenz hat es ja auch in sich: Ex-Nationalspieler Markt Uth, die österreichischen Auswahl-Akteure Florian Kainz und Louis Schaub, aber auch das Sturmduo Anthony Modeste und Sebastian Andersson bringen nicht wenig Qualität und Erfahrung mit. Dennoch stand Thielmann, abgesehen von den drei Partien während seiner Krankheitspause, in jedem Pflichtspiel der Kölner auf dem Platz.

Sein derzeitiges Joker-Dasein empfindet er nicht als Demütigung. Im Gegenteil. Er will sich entwickeln. Zur Stammkraft. Möglichst rasch. Er sei froh, sagte er neulich auf der FC-Homepage, dass „ich die Chance vom Trainer bekomme. Jedes Mal, wenn ich in der Startelf stehe, heißt es für mich, mich zu beweisen, damit ich in der Woche darauf wieder von Beginn an spiele“. Das sei natürlich ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen sei und „sich über die ganze Saison ziehen wird. Am Saisonende sitzen wir hoffentlich wieder zusammen und können sagen, dass ich Stammspieler geworden bin“.

Geringe Effizienz vor dem gegnerischen Tor, viel Arbeit fürs Team

So weit ist es noch nicht, aber längst hat er gezeigt, dass ihm kein Weg zu weit, kein Sprint zu viel ist. Ob als verlässlicher Einwechselspieler oder von Beginn an. Und das bezieht sich nicht nur auf die Offensive, um Räume für seine Mitspieler zu öffnen, sondern auch auf die Defensive, in der er nimmermüde aushilft. Die Spielidee von FC-Trainer Steffen Baumgart kommt ihm dabei zugute. „Dadurch, dass wir in unserem Spiel häufig offensive, aggressive Anlaufsituationen heraufbeschwören, kommt mir der neue Spielstil gelegen“, sagte er. „Eine meiner großen Stärken liegt sicherlich im läuferischen Bereich.“ Und er hat schon dazugelernt. Die große Hektik ist aus seinem Spiel gewichen.

Auch sein Coach Baumgart hält große Stücke auf ihn und traut ihm eine Karriere auf gehobenem Bundesliga-Niveau zu. Mindestens. „Jan ist 19 Jahre alt. Jedes Spiel, das er sammelt, ist gut, jedes Tor, das er sammelt, ist gut. Ich bin mit Jans Leistung absolut zufrieden“, sagte der 50-Jährige nach dem Auswärtssieg bei Hertha BSC zu Jahresbeginn. Und: „Jan gibt bei jeder Einwechslung Gas und bringt die Mannschaft nach vorne, sonst hätten wir die vergangenen Spiele auch nicht gewonnen. Da haben wir ja über die Joker gewonnen. Jetzt haben wir über einen Einwechselspieler dann das entscheidende, dritte Tor gemacht.“

Baumgart: Auf lange Sicht werden wir sehr viel Freude an ihm haben

Das 3:1 war der Schlusspunkt des Auswärtssiegs bei der Hertha. Thielmann profitierte dabei zwar von einem Fehler des Berliners Vladimir Darida, blieb aber konsequent und cool, umkurvte Keeper Alexander Schwolow – und traf: sein erster und bislang einziger Saisontreffer. Seine Stärken liegen noch abseits der Torerfolge und Vorbereitungen. Doch anders als andere vielversprechende Talente, schickte der Trainer Thielmann nicht weg, um bei anderen Vereinen die nötige Erfahrung zu sammeln. Wie es etwa bei Noah Katterbach der Fall war, der zum FC Basel ausgeliehen wurde. Baumgart vertraut dem Potenzial des Rechtsfußes. „Auf lange Sicht werden wir sehr viel Freude mit Jan haben“, sagte er nach dem Hertha-Spiel. „Und dann wird er auch wieder das ein oder andere Spiel von Anfang an machen.“

Es war dann auch nicht mehr als das eine oder andere. Eine Partie der jüngsten fünf spielte er von Anfang an. Beim 1:1 in Fürth wurde er eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt. Bei seiner bislang letzten Einwechslung gegen Borussia Dortmund wurde er von den Fans gefeiert. Nicht, weil er ein besonderes Kabinettstückchen auf den Rasen gezaubert hatte, sondern für seinen bedingungslosen Einsatz. Zunächst holte er mit einem Wahnsinns-Sprint, der Usain Bolt zur Ehre gereicht hätte, den Dortmunder Giovanni Reyna ein, um ihn dann in Jürgen-Kohler-Manier mit einer satten Grätsche vom Ball zu trennen. Er schoss zwar auch in diesem Spiel kein Tor, verhinderte aber ein wohl sicheres.

Zuletzt spielte der Kölner in der deutschen U21 von Beginn an

Diese Malochermentalität ist es auch, die seine Trainer an ihm schätzen. Unter Antonio Di Salvo gab er vor einigen Wochen sein Debüt in der deutschen U21. Zwar war es kein besonders erinnerungswürdiges, da die DFB-Elf eine 0:4-Abreibung gegen Polen kassierte, aber es scheint, dass der Kölner sich festgespielt hat. Auch am vergangenen Wochenende beim 4:0 gegen Lettland spielte er die gesamte Partie. Er scheint sich zu einem wichtigen Faktor zu entwickeln – beim DFB-Nachwuchs und in Köln. Auf seine Rolle im Baumgart’schen Fußball-Universum angesprochen, sagte er in einer DFB-Medienrunde nach dem Sieg gegen die Letten: „Ich bin sehr zufrieden beim FC.“