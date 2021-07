4:0 im Testspiel : Steffen Baumgart feiert Auftaktsieg mit dem 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln ist mit einem Auftakterfolg in die Saisonvorbereitung gestartet. Die Geißböcke setzten sich im Stadtderby gegen Fortuna Köln mit 4:0 durch.

Debüt geglückt: Steffen Baumgart ist wie erwartet mit einem Sieg in seine Amtszeit beim 1. FC Köln gestartet. Im Kölner Stadtderby setzte sich der FC im ersten Testspiel der Vorbereitung beim Regionalligisten SC Fortuna Köln mit 4:0 durch, tat sich aber vor allem im ersten Abschnitt schwer. Vor 4100 Zuschauern im Kölner Südstadion trafen Jan Thielmann (35.), Mark Uth (52.), Tim Lemperle (69.) und Dominick Drexler (83.) zum verdienten Sieg. „Wir haben viel von dem gesehen, was wir in Zukunft sehen wollen“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. „Wir hatten einige gute Ballgewinne. Dass nicht alles von Anfang an läuft, ist normal.“