Woche der Wahrheit : FC-Trainer Steffen Baumgart kündigt Kader-Gespräche an

Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Nach dem Trainingslager in Donaueschingen bereitet sich der 1. FC Köln am Geißbockheim weiter auf die Saison vor. Schon vor dem Testspiel gegen den AC Mailand am Samstag soll der Kader bereits reduziert werden.

Sich in Geduld üben, gehört sicherlich nicht zu den Fähigkeiten, die Profifußballer gerne trainieren. Doch gerade die Geduld wird so oft strapaziert: die dauernde Anstrengung auf einen Sprung zu den Profis, eine auszukurierende Verletzung, oder doch das Warten auf ein neues Vereinsangebot. Beim 1. FC Köln ist es mit der ein oder anderen Geduldsprobe aber vorbei. Auf dem Trainingsplatz der Geißböcke tummelten sich am Mittwochvormittag etliche Spieler und trainierten mit dem Wissen zusammen, schon bald nicht mehr in der Form zusammenzukommen. „Im Trainingslager haben alle konzentriert gearbeitet. Jetzt hatte auch ich zwei Tage frei und heute setzen wir uns zusammen und gucken, dass wir in den nächsten Tagen Gespräche führen. Zur nächsten Woche wird dann die ein oder andere Entscheidung getroffen, wer in der U21 trainiert und wer Anschluss ist“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart nach der Einheit.

Es wird ernst am Geißbockheim: Während viele Spieler also noch einmal alles für einen Platz im Kader geben werden, ist die Qual der Wahl für das Trainerteam groß. Nicht mehr allzu lange müssen die jungen Talente auf ihre Planung für die kommende Saison warten. Die ins Trainingslager mitgereisten Youngster Rijad Smajic, Joshua Schwirten, Maximilian Schmid und Winzent Suchanek könnten schon vor dem Testspiel gegen den AC Mailand am Samstag wieder für die U21 spielen. „Wir gucken, dass wir von den jungen Spielern den ein oder anderen an die U21, die am Samstag gegen Saarbrücken spielt, abgeben werden. Ich gehe davon aus, dass wir eine Kaderstärke von 22 haben und dass alle zum Einsatz kommen. Im Grundsatz wird es dann auch wieder einen Wechsel nach 60 bis 30 Minuten geben“, erklärte Baumgart.

Hector, Thielmann und Adamyan zurück bei der Mannschaft

Dabei darf sich Kapitän Jonas Hector wieder auf Einsatzzeiten freuen. Der 32-Jährige absolvierte am Mittwoch die erste Trainingseinheit mit der Mannschaft, nachdem er aufgrund einer Waden-Verletzung im Trainingslager nur individuell trainiert hatte. Baumgart rechnet nun fest mit dem Einsatz seines Kapitäns am Samstag. „Jonas hat alles gemacht. Ich gehe davon aus, dass alle die, die auch im Training sind, etwas können. Wie viel werden wir sehen. Aber dafür ist es ja ein Testspiel.“ Ebenfalls voll mit dabei war Jan Thielmann. Nach seiner Bänderverletzung könnte der 20-Jährige somit gegen Mailand wieder erste Schritte auf dem Platz machen. Die über 45 000 Fans im Stadion und vor den Fernsehern dürfen sich auch auf Neuzugang Sargis Adamyan freuen. Sein Trainer sprach ihm am Mittwoch mindestens eine Halbzeit zu. „So geduldig bin ich dann nicht. Also wir sollten dann schon gucken, dass die Jungs in der Vorbereitung ans Spielen kommen.“

Steffen Tigges und der später eingestiegene Ondrej Duda werden voraussichtlich nicht mit dabei sein. Der 23-jährige Tigges trainiert nach seinem Sprunggelenksbruch weiterhin individuell. „Bei Verletzungsspielern kann man nicht absehen, wie lange es noch dauert. Es nützt uns nichts, wenn er spielt und dann wieder ausfällt. Wir müssen ihn auf dem Stand haben, dass er uns langfristig helfen kann und deswegen machen wir da keinen Zeitdruck“, so Baumgart. Der 50-Jährige hofft darauf, dass der ehemalige Dortmunder in der kommenden Woche erstmals mit der Mannschaft trainieren kann und zu Saisonbeginn wieder fit ist. Offensivspieler Duda hat aufgrund seines verlängerten Urlaubs und einer Corona-Erkrankung zwei Wochen Vorbereitung aufzuholen. Der 27-Jährige trainierte mit dem muskulär angeschlagenen Luca Kilian abseits der Mannschaft. „Luca Kilian haben wir heute noch einmal ins Sprinttraining gebracht, weil es ihm nicht zu einhundert Prozent gut ging. Ich gehe davon aus, dass er heute Nachmittag wieder dabei sein kann“, erklärte Baumgart.

Sicherheit für Jonas Hector