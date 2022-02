Positiver Schnelltest : FC-Trainer Steffen Baumgart mit Corona infiziert

Köln FC-Trainer Steffen Baumgart befindet sich in Quarantäne. Beim Trainer des 1. FC Köln fiel ein Schnelltest positiv aus. Der PCR-Test bestätigte das Ergebnis. Somit dürfte Baumgart für das Heimspiel gegen Freiburg ausfallen.

Der 1. FC Köln muss am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, Sky) offenbar ohne Trainer Steffen Baumgart auskommen. Der 50-Jährige wurde am Mittwochvormittag positiv auf das Corona-Virus getestet. „Ich habe mich nicht so gut gefühlt und zu Hause direkt einen Schnelltest gemacht. Der ist positiv ausgefallen“, sagte Baumgart. Am Nachmittag bestätigte ein PCR-Test das Ergebnis. Am Dienstag war der Kölner Trainer noch am Geißbockheim negativ getestet worden und hatte eine 90-minütige Einheit geleitet. Aktuell habe Baumgart keine weiteren Symptome. Der Kölner Trainer hat nach Vereinsangaben den vollständigen Impfschutz.