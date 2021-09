Vor dem Freitagspiel : FC-Trainer Steffen Baumgart warnt vor Greuther Fürth

Erwartet ein sehr enges Spiel: FC-Trainer Steffen Baumgart vor der Begegnung gegen Greuther Fürth. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Für den 1. FC Köln steht am Freitagabend das Heimspiel gegen Greuther Fürth auf dem Programm. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit, doch FC-Coach Steffen Baumgart warnt vor dem Tabellenschlusslicht.

Erstmals seit Beginn der Pandemie 33.000 Zuschauer im Kölner Stadion, ein Spiel unter Flutlicht, die Euphorie in der Stadt – „es gibt doch nichts Geileres“, findet FC-Trainer Steffen Baumgart vor dem Duell seiner Kölner gegen Greuther Fürth an diesem Freitagabend (20.30 Uhr, Dazn). Vor der Saison hätten nicht wenige Experten die Partie zwischen dem Relegationssieger und dem Vizemeister der 2. Liga als Kellerduell betitelt. Nun spielt der Tabellensiebte gegen das Schlusslicht der Liga, und für viele Kölner Anhänger sind drei Punkte bereits eingeplant.

„Es wird ganz sicher nicht das Spiel des Großen gegen den Kleinen“, warnt Baumgart fast schon mantraartig. „Wir reden immer über Favoriten. Das ist für mich aber nur ein Begriff. Wir spielen alle Bundesliga. Beide Mannschaften wollen dieses Spiel gewinnen.“ Auch Fürth. Denn der Aufsteiger hat in dieser Spielzeit erst einen Zähler eingefahren – gegen Bielefeld am zweiten Spieltag. Dennoch will Baumgart von dem Kampf David gegen Goliath nichts wissen.

Vielleicht auch, weil David den ungleichen Kampf gewinnen konnte. „Wir wissen, dass eine sehr schwere Aufgabe auf uns zukommt. Ich war ja schon in einer ähnlichen Situation als Trainer“, sagt der Ex-Coach des SC Paderborn, mit dem Baumgart in der 1. Liga quasi ständig in der Rolle des Underdogs agierte. „Da wirfst du alles in die Waagschale“, sagt der 49-Jährige. „Es kommt eine Mannschaft, die sehr aggressiv anläuft, ihren Weg nach vorn findet, wie man auch im Spiel gegen die Bayern gesehen hat. Auch dort konnten die Fürther Möglichkeiten für sich rausarbeiten.“

FC-Trainer Baumgart erwartet ein enges Spiel

Baumgart kennt den Gegner, hat mit Paderborn gegen Fürth und Trainer Stefan Leitl gespielt. „Wer Stefan kennt, weiß, dass er immer mit offenem Visier spielt. Alle Spiele gegen ihn waren sehr, sehr eng“, erinnert sich Baumgart, der aber auch um die aktuelle Qualität des Kontrahenten weiß. „Fürth ist erst einmal ein Gegner, der eine sehr gute Struktur hat, der in vielen Systemen beginnt. Es gibt viele Varianten, die die Fürther haben. Sie werden versuchen, das Zentrum dichtzukriegen und dadurch Ballgewinne zu generieren“, sagt der 49-Jährige. „Sie haben ein sehr aggressives Anlaufverhalten. Damit kannst du den einen oder anderen Gegner in die Bredouille bringen. Fürth ist eine Mannschaft, die jedem Team in der ersten Liga wehtun kann.“

Also auch dem FC. Doch Baumgart schaut nicht nur auf den Gegner, schaut lieber sogar nur auf seine Mannschaft. „Wir müssen sehr klar, sehr flüssig spielen“, sagt er. „Wir müssen versuchen, die Lücken und Lösungen zu suchen und dann auch zu nutzen.“ Die taktische Ausrichtung ist klar. Baumgart hat nach eigenem Bekunden nur einen Plan. Dennoch deutet viel auf eine sehr offensive Variante hin. Neben Anthony Modeste wird auf jeden Fall Sebastian Andersson auflaufen. „Wir haben eine sehr hohe Qualität. Auch wenn Seb in der einen oder anderen Situation noch nicht sein Tor erzielt hat, muss man trotzdem sehen, wie er sich reinarbeitet in die Mannschaft. Das macht er richtig gut“, sagt Baumgart und stellt dem Angreifer eine Einsatzgarantie aus. Auch Mark Uth sei eine Option, Modeste voraussichtlich gesetzt. „Ich möchte eigentlich alle drei auf dem Platz haben. Es ist wichtig, Mark wieder auf den Platz zu kriegen. Zumal er über eine hohe Abschlussqualität verfügt. Ob er von Anfang an spielt, müssen wir dann sehen.“

Im Training Jannes Horn zurück auf dem Platz Der langzeitverletzte Jannes Horn hat erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Der Außenverteidiger musste sich noch vor Saisonbeginn einer Hüftoperation unterziehen und arbeitet seitdem an der Rückkehr. Aktuell spielt Jonas Hector auf Horns Position als linker Außenverteidiger. „Jannes wird jetzt immer wieder ins Training integriert“, sagt FC-Coach Steffen Baumgart.

Einsatzgarantie für Jorge Meré