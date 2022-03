Nach 1:1-Unentschieden : FC-Trainer Steffen Baumgart zieht BVB-Coach Marco Rose auf

Köln Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Borussia Dortmund fand FC-Trainer Steffen Baumgart nicht nur freundliche Worte für seinen Kumpel Marco Rose.

Daneben liegt FC-Trainer Steffen Baumgart eigentlich nur selten. Ganz selten. Als der Kölner Trainer vor der Saison den zwölften Tabellenplatz als Saisonziel ausgab, huschte so manchem Experten angesichts des haarscharfen Klassenerhalts im Frühling ein Lächeln über das Gesicht. Auch seine Prophezeiung, der Fußball würde in Köln in Zukunft ein attraktiver, offensiver sein oder das Festhalten an Anthony Modeste als Torjäger – der 50-Jährige lag mit zahlreichen Äußerungen, Vorgaben und Meinungen genau richtig. Baumgart könnte allerdings nun selbst maßgeblichen Anteil an einer groben Fehleinschätzung haben. Der Coach hatte vor der Saison Borussia Dortmund als Topfavoriten auf die Meisterschaft ausgemacht. Nach dem 1:1 am Sonntagabend beträgt der Rückstand der Borussen auf den Rekordmeister aus München allerdings sechs Zähler.