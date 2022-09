4:2-Erfolg beim VfL : Der FC gewinnt in Wolfsburg

Wolfsburg Der 1. FC Köln bleibt auch am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Beim VfL Wolfsburg gewannen die Geißböcke verdient 4:2.

FC erholt sich schnell von frühem Schock

Dabei hatte Baumgart seine Startelf erheblich umbauen müssen. Steffen Tigges stürmte für Dietz, in der Viererkette spielten Timo Hübers für Jaff Chabot und Kingsley Schindler für Benno Schmitz als rechter Verteidiger. Zudem rotierten Kainz und Ljubicic sowie überraschend auch Ondrej Duda in die Anfangsformation. Der erste erfolgreiche Angriff der Wölfe kam über die linke Seite der Kölner. Bartol Franjić steckte perfekt durch auf Lukas Nmecha und der Nationalspieler schob den Ball überlegt an Marvin Schwäbe vorbei. Wolfsburg wollte umgehend nachlegen, doch auch der FC erholte sich schnell von dem Gegentreffer und spielte - wie von Baumgart gefordert - offensiv mit. Und so entwickelte sich ein abwechslungs- und chancenreiches Spiel.

Max Kruse bekam nach einer Flanke von Ridle Baku nicht mehr genug Druck hinter den Ball, Tigges und Jan Thielmann verpassten einer Hereingabe von Kainz. Dieser ließ nach einer guten halben Stunde einen Pass von Schindler in die Spitze tropfen. Ljubicic vollendete zum verdienten Ausgleich. Wolfsburg erhöhte den Druck, doch wieder war der FC erfolgreich. Nach einer scharfen Hereingabe von Hector bugsierte Otavio den Ball über die eigene Linie. Und für die Wölfe sollte es noch dicker kommen. Nach einem Foulspiel Luca Waldschmidt an Thielmann und der Ansicht des Videobeweises entschied Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck zu recht auf Elfmeter. Kainz verwandelte sicher zum 3:1-Halbzeitstand.

Nmecha bringt den VfL noch einmal dran

In der Defensive ließ der FC lange nichts mehr zu. Sicherlich auch, weil dem VfL entsprechend wenig einfiel. Wie aus dem Nichts tauchten die Wölfe dann doch wieder vor dem Kölner Tor auf. Zunächst scheiterte Kruse an Schwäbe, anschließend schob Nmecha erneut am FC-Keeper vorbei. Die Kölner Antwort folgte zwei Minuten später. Nach einem überragenden tiefen Ball von Kainz vollendete Adamyan zum 4:2. Wenige Minuten vor Spielende hätte der kurz zuvor eingewechselte Denis Huseinbasic sein Liga-Debüt krönen können. Nach perfektem Anspiel von Maina, vergab der Youngster. So blieb es beim verdienten 4:2-Erfolg und Steffen Baumgart hatte viel Grund zu lachen. „Die Kölner haben das schon gut gemacht und verdient gewonnen“, erkannte auch Coach Kovac an.