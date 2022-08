0:0 gegen den VfB : FC punktet auch gegen Stuttgart

Köln Der 1. FC Köln behält in der Bundesliga seine weiße Weste. Am Sonntag trennten sich die Geißböcke vom VfB 0:0, spielten aber eine halbe Stunde in Überzahl.

Viertes Spiel, zum vierten Mal ungeschlagen. Der 1. FC Köln hat auch im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart seine weiße Weste bewahrt. Allerdings tat sich die Mannschaft von FC-Trainer Steffen Baumgart beim 0:0 vor 50 000 Zuschauern vor allem im ersten Durchgang äußerst schwer. Und der Punkt war zudem extrem teuer erkauft. Mathias Olesen, Jeff Chabot und Eric Martel mussten frühzeitig verletzt vom Platz, die Schwere der Verletzung ist noch unbekannt. Gerade in Bezug auf die so oft angesprochene Belastungssteuerung kommen die Verletzungen allerdings zur Unzeit.

Denn auch deswegen hatte Baumgart seine Formation im Vergleich zum Conference-League-Duell gegen Fehérvár am vergangenen Donnerstag auf fünf Positionen geändert. So standen Jan Thielmann, Kingsley Schindler, Jeff Chabot, Mathias Olesen und auch Jonas Hector in der Startelf. Dafür saßen Leistungsträger wie Dejan Ljubicic oder der bislang überragende Florian Kainz vorerst auf der Bank. „Alle können in der Startelf spielen“, sagte Baumgart unmittelbar vor der Begegnung. “Wir vertrauen unserem Kader. Ob das reicht, werden wir dann sehen. Wir sammeln Erfahrungen und versuchen dabei, positive Ergebnisse zu erzielen.“

Diese positiven Ergebnisse wollte der VfB aber offensichtlich mindestens genauso so sehr und legte fulminant los. Bereits nach 30 Sekunden probierte es Wataru Endo aus der Distanz, verfehlte aber das lange Eck. Einen Schuss von Silas klärten die Kölner zur Ecke. Schließlich probierte es Konstantinos Mavropanos zunächst mit dem Kopf, dann mit einem Drehschuss, der Defensivmann scheiterte aber jeweils an Kölns Keeper Marvin Schwäbe. Bei der ersten Aktion stießen Mavropanos und Chabot unglücklich mit den Köpfen zusammen. Der Kölner Innenverteidiger zog sich eine Platzwunde zu, konnte aber weiterspielen. Nicht mehr weiter ging es dagegen für Olesen, der ebenfalls mit Mavropanos aneinander geraten war. Für den Luxemburger kam bereits nach einer Viertelstunde Ondrej Duda.

Köln tut sich im ersten Durchgang schwer

Der FC stand überraschend tief, in der Offensivbewegung wollte in der ersten halben Stunde wenig zusammenlaufen. Umso mehr dafür beim VfB: Chris Führich steckte den Ball stark auf Slias durch. Dar Angreifer ließ Chabot aussteigen, scheiterte aber aus gut zwölf Metern an Schwäbe. Erst Mitte der ersten Halbzeit befreite sich der FC zunehmend. Auch, weil die Pässe nun deutlich öfter den Mitspieler fanden. Kopfschmerzen bereiteten die Kölner Offensivbewegungen dem Gegner aber noch nicht. Ein Eckball von Schindler kam gefährlich vors Tor, fand aber keinen Abnehmer. Auf der anderen Seite waren erneut Silas und Führich durch, doch verspielten leichtfertig eine Zwei-auf-eins-Situation. Nach einem Foulspiel an Hector an der Strafraumgrenze spielte Duda den ruhenden Ball überraschend scharf zum Sechzehner, doch der Kapitän traf den Ball nicht. Im direkten Gegenzug tauchte Silas erneut alleine vor Schwäbe auf. Der Kölner Keeper behielt auch dieses Mal die Ruhe und die Überhand. Erst unmittelbar vor dem Seitenwechsel fand eine Ecke von Hector den bandagierten Kopf von Chabot, doch Mavropanos rettete auf der Linie.

Baumgart brachte zur zweiten Halbzeit Sargis Adamyan für den unauffälligen Florian Dietz. Die erste Chance hatten aber erneut die Gäste. Wieder war Silas durch, wieder rettete Schwäbe beeindruckend - dieses Mal mit Unterstützung von Kilian. Anschließend probierte es der Angreifer aus der Distanz mit dem gleichen Ergebnis. Unmittelbar zuvor war Chabot nach einem Zweikampf liegen geblieben, Timo Hübers kam. Und der eignetliche Abwehrchef machte direkt Bekanntschaft mit der Stuttgarter Härte. Luca Pfeiffer rutschte Hübers von hinten in die Knöchel und sah umgehend die Rote Karte – die richtige Entscheidung. Für den FC bedeutete der Platzverweis bereits das dritte Überzahlspiel im vierten Ligaspiel. Nur wenige Minuten später sah auch VfB-Coach Pellegrino Matarazzo die Gelb-Rote Karte.