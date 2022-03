Leistungsträger bleibt : 1. FC Köln verlängert Vertrag mit Benno Schmitz bis 2024

Köln Mit Benno Schmitz bleibt dem 1. FC Köln ein Leistungsträger länger erhalten. Der Rechtsverteidiger hat seinen Vertrag verlängert.

Sie hatten sich schon ein paar Sorgen gemacht beim 1. FC Köln, als Abwehrchef Rafael Czichos den Club in der Winterpause verließ. Doch Timo Hübers und Luca Kilian sprangen bravourös in die Bresche – seither ist die Kölner Verteidigung sogar stabiler als zuvor.

Nur am zweiten Spieltag beim FC Bayern München (2:3) kam Schmitz in dieser Saison bislang nicht zum Einsatz. Als „kölsche Cafu“ hat er sich sogar als patenter Flankengeber in dieser Saison einen Namen gemacht. Seine Leistungen bewertet auch der Sportlich Verantwortliche, Jörg Jakobs, positiv: „Wir freuen uns, dass sich Benno frühzeitig dazu entschieden hat, bei uns zu bleiben. Wir haben in schwierigen Zeiten konstruktive Gespräche geführt mit einem guten Ergebnis“, sagte er.