Spieler wechselt in 3. Liga : FC vermeldet den nächsten Abgang

Spieler wechselt in 3. Liga

Foto: imago images/Eduard Bopp/Eduard Bopp via www.imago-images.de

Köln Der 1. FC Köln und Niklas Hauptmann gehen getrennte Wege. Der Sohn des ehemaligen FC-Profis Ralf Hauptmann wechselt zu Dynamo Dresden.

Der 1. FC Köln kann einen weiteren Spieler von der Gehaltsliste streichen, einen gut verdienenden. Niklas Hauptmann verlässt die Geißböcke und wechselt zu Dynamo Dresden in die 3. Liga. Für Dynamo spielte Hauptmann vor seinem Wechsel zum FC 2018. Damals bezahlte Köln eine Ablöse von 3,4 Millionen Euro. Hauptmann soll mehr als eine Millionen Euro beim FC verdient haben. „Nach der Vorbereitung war klar für mich, dass ich beim FC keine Aussicht auf Einsatzzeit habe. Für mich ist Spielpraxis aber das Wichtigste, um wieder zu 100 Prozent auf Wettkampfniveau zu kommen“, sagt Hauptmann. „Deshalb bin ich froh, dass der Wechsel zu Dynamo jetzt geklappt hat. Dem FC und meinen Teamkollegen wünsche ich viel Erfolg in der Bundesliga und in Europa.“