Wechsel vom 1. FC Köln : Viktoria will Marcel Risse noch in dieser Woche holen

Viktoria will Marcel Risse noch in dieser Woche holen

Köln Der Drittligist FC Viktoria Köln möchte den freigestellten Rechtsaußen-Spieler Marcel Risse ins Rechtsrheinische holen. Risse steht beim 1. FC Köln noch bis 2022 unter Vertrag.

Die sportliche Zukunft von Marcel Risse könnte sich bereits in den nächsten Tagen entscheiden. Der bei Fußball-Bundesligist 1. FC Köln für die Suche nach einem neuen Verein freigestellte Rechtsaußen traf sich am Montag mit seinem Berater Volker Struth sowie Verantwortlichen des Drittligisten FC Viktoria Köln, um über einen Wechsel ins Rechtsrheinische zu verhandeln. Dort ist der Wille groß, den gebürtigen Kalker als absoluten Coup für das Nahziel 2. Bundesliga zu gewinnen. „Wir versuchen, den Transfer noch in dieser Woche gestemmt zu bekommen“, sagt Viktorias Sportlicher Leiter Marcus Steegmann.