Spannung am letzten Spieltag FC Köln will die Bayern ärgern

Das besondere Kribbeln ist längst zu spüren, das sich am Samstag mächtig über die Bundesliga legen wird. Was haben sich da schon für Dramen abgespielt am letzten Spieltag, was sind für Hochgefühle außer Kontrolle geraten? Das Schicksal einer ganzen Saison sollte sich für einige Vereine auch diesmal am Schlusstag der Liga entscheiden, bevor sie sich in die Sommerpause verabschieden – mal mit leichtem Gepäck, mal mit kaum zu tragendem. Auch für den 1. FC Köln geht es in die Schlussrunde. Der Gegner: Bayern München (15.30 Uhr/Sky). Doch anders, als von vielen vorausgesagt, wird sich der amtierende Meister dann nicht auch als neuer Meister vorstellen in Köln, sondern als Außenseiter auf den Titel, der zwei Punkte Rückstand auf die Spitze aufweist, auf Borussia Dortmund.