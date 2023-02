Baumgart-Team geht weiter Risiko : FC will mit Leipzig das nächste Top-Team ärgern

Mögen und schätzen sich: Die Trainer Steffen Baumgart (l.) und Marco Rose, der sich mit Leipzig in Köln vorstellt. Foto: picture alliance/dpa/Marius Becker

Köln FC-Coach Steffen Baumgart schätzt Gegner Leipzig als das stärkste Team neben den Bayern ein. Dabei kommt es für ihn zum Wiedersehen mit Kumpel Marco Rose, der nun RB trainiert. Einen Freundschaftsdienst will er ihm aber nicht gewähren.

Sein Faible für deutsche Schlagermusik ist hinreichend bekannt. Dass Steffen Baumgart ebenfalls den Sinatra-Klassiker „My Way“ schätzt, davon ist auszugehen. Es scheint, als würden der verstorbene US-Sänger und -Entertainer und der Trainer des 1. FC Köln auf einer Wellenlänge funken, für beide ist das Auf-meine-Art-Tun charakteristisch. Nun hat Baumgart in Köln offenbar seinen eigenen Weg gefunden. Auf die Mannschaft übertragen, das betonte der 51-Jährige zwei Tage vor dem Spiel am Samstag in Müngersdorf gegen RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky), bedeutet es gegen das Spitzenteam, dass „wir einfach unseren eigenen Weg gehen wollen“.

In diesem Jahr lässt sich das nach der sportlichen Delle unmittelbar vor der Winterpause gut an, das mit dem Gehen. Fünf Punkte sicherte sich der FC in drei Partien und trotzte dabei sogar dem FC Bayern einen ab. Harte Arbeit, Leidenschaft, Zähigkeit – die bekannten Zutaten ihres Spielstils mischten die Kölner zu einem für die Münchner schwer verdaulichen Gebräu, das auch gegen Leipzig angerührt werden soll. „Ganz hart arbeiten“ müsse man die nächsten Spiele, sagte Baumgart und zeichnete den Weg vor. Selbstredend gilt dieser Leitsatz für Partien gegen sämtliche 17 Bundesliga-Kontrahenten. Nun aber stehen zunächst zwei Aufgaben gegen Top-Teams an, die noch in der Champions League vertreten sind: Leipzig und Eintracht Frankfurt.

Fortsetzungstermin Ex-FC-Profi klagt vor Bonner Landgericht Zu einem Fortsetzungstermin mit Beweisaufnahme vor dem Landgericht Bonn kommt es im Zuge einer Klage eines Profisportlers am Freitag, 10. Februar. Bei dem Kläger handelt es sich offenbar um den früheren Spieler des 1. FC Köln, Anthony Modeste. Der verlangt von dem inzwischen insolventen Energy-Drink-Hersteller „Heavy 1 World“, der seinen Sitz in Sankt Augustin hatte, eine Rückzahlung in Höhe von 353 000 Euro. Der Franzose hatte einen Alleinvertriebsvertrag über Energy Drinks für Frankreich unterschrieben, wirft der Firma nun Betrug und Täuschung vor. gha

Keine Niederlage gegen deutsche Champions-League-Achtelfinalisten

Partien gegen solche Gegner aus dem obersten Regal scheinen der Baumgart-Elf zu liegen, hat sie doch gegen keinen der aktuellen deutschen Königsklassen-Achtelfinalisten eine Niederlage hinnehmen müssen – als einziger Bundesligist. Gegen Leipzig (2:2) und Frankfurt (1:1) gab es in der Hinrunde jeweils ein Remis, und nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund (3:2) folgte in diesem Jahr das überzeugende 1:1 beim Meister aus München. Allerdings will Baumgart die ersten beiden Unentschieden gegen RB und Frankfurt nicht allzu hoch hängen. Er räumt ein, dass beide Teams damals noch „in der Findungsphase waren“.

Foto: Herbert Bucco 29 Bilder So bewertet der Experte die Spieler des 1. FC Köln

Wie es gleichwohl möglich ist, sich solchen Liga-Größen erfolgreich zu widersetzen, davon hat Baumgart eine ganz konkrete Ahnung. „Weil alle wissen, mit welcher Intensität hier gespielt wird. Ich bin mir relativ sicher, dass die Gegner viel Respekt vor uns und unserer Spielweise haben“, sagte er. „Jeder weiß, dass er an die Grenze gehen muss, um hier zu gewinnen.“

Kölner haben mehr Zeit zur Regeneration

Auch die Kölner sind so etwas wie Grenzgänger in ihrer Arbeitswelt. Anders als noch vor der langen Pause, als sie das Jahr mit drei Niederlagen in Serie abschlossen, scheint sich nun der Krafthaushalt deutlich im grünen Bereich zu befinden. Auch haben die FC-Profis nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal und in der Conference League – anders als die nächsten Gegner – nun mehr Zeit zur Regeneration, was bei den hohen körperlichen Anforderungen hilfreich ist. Und so kündigt Baumgart an, gegen die Sachsen „mit einem offenen Visier“ spielen zu wollen, ganz nach seiner Art. Um dann wieder auf den Weg zu kommen. „Wenn man sich entwickeln will und an die Mannschaften oben herankommen will, muss man seinen eigenen Weg gehen“, sagte er. „Die Fans, die am Samstag im Stadion sind, erwarten, dass wir alles raushauen. Das werden wir probieren.“

Es zeichnet sich also keine Verabredung zu einem Freundschaftsspiel ab, trotz aller Freundschaft, die über der Partie liegt. „Baumi“ und „Rosi“, wie sich die beiden Trainer, die am Samstag aufeinandertreffen, liebevoll nennen, pflegen eine freundschaftliche Beziehung. Näher kennengelernt hatten sich Baumgart und Marco Rose beim gemeinsamen Trainerlehrgang in der Sportschule Hennef. Gerade erst hatte es ja schon ein Klassentreffen des Jahrgangs 2015 gegeben, als sich der FC und Schalke 04 mit Thomas Reis verabredet hatten. Ein torloses Remis stand am Ende zu Buche. Dass es auch diesmal ein Treffen ohne Treffer gibt, ist bei der Leipziger Offensivwucht und dem kölschen Risikostil eher nicht zu erwarten. Auf die Frage, was die Rose-Elf denn so stark mache, platzte es aus Baumgart heraus. „Alles“, sagte er. Alles!“ Tatsächlich läuft die RB-Maschinerie seit dem Trainerwechsel von Domenico Tedesco zu Rose im September beständig beeindruckend. 17 Pflichtspiele in Serie haben die Sachsen nicht mehr verloren (14 Siege), längst haben sie sich im Feld der Bayern-Verfolger positioniert, was nach Baumgarts Auffassung kein vorübergehender Aggregatzustand ist. „Sie werden auf lange Sicht der größte Konkurrent für die Bayern sein“, orakelte Baumgart, „vielleicht auch schon in dieser Saison.“ Dennoch ist er von einem Freundschaftsdienst weit entfernt. „Wir werden sie dabei am Samstag aber nicht unterstützen.“

Stürmer Selke steht gegen RB im Kader