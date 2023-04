Seit acht Jahren kein Sieg 1. FC Köln will schwarze Serie gegen Hoffenheim beenden

Es ist nahezu auszuschließen, dass Steffen Baumgart auf der bald zu Ende gehenden Frühlingskirmes in Köln-Deutz, direkt am Rhein gelegen, noch rasch das Zelt der Wahrsagerin aufsucht. Deren Blick in die Zukunft dürfte der Trainer des 1. FC Köln als wenig seriös empfinden. Das ist sein Ding nicht. Zumindest jetzt nicht mehr. In seinen ersten Jahren als Trainer, ja, da habe er schon einmal vor einer Partie das Orakel von Rostock gegeben. Er hat sich ausgemalt – und das seinen Spielern unterbreitet –, was bei einem möglichen Sieg dann drin sei, wie der Stand in der Tabelle sein würde, die Aussicht auf weitergehende Ziele. Nein, das habe bisher nichts gebracht, sagte er am Donnerstag, meistens habe er dann genau das Gegenteil des Erhofften erlebt. Das ist in etwa so wie „in die Glaskugel zu gucken“. Und daher: Es gehe nur um das Spiel, und das steht an diesem Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim an (15.30 Uhr/Sky).