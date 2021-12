1. FC Köln feiert Auswärtssieg : Modestes Doppelpack beschert FC den Sieg in Wolfsburg

Matchwinner: FC-Torjäger Anthony Modeste traf doppelt in Wolfsburg. Foto: dpa/Swen Pförtner

Köln Der VfL Wolfsburg war in diesem Spiel auf einem guten Weg die sechste Niederlage in Folge zu verhindern. Doch das Kohfeldt-Team gibt die Partie noch aus der Hand und die Kölner feiern einen verdienten Sieg.

Das Stadion in Wolfsburg gilt ja nicht gerade als Epizentrum der Fan-Fröhlichkeit. Böse Zungen behaupten sogar, das sei selbst dann nicht der Fall, wenn die Zuschauerkapazität der Arena nahe der Autostadt voll genutzt wird. 30000 Zuschauer passen dort hinein, am Dienstagabend waren es nur 5000, die kamen, um sich die Bundesliga-Partie des heimischen VfL gegen den 1. FC Köln anzuschauen. Das minimale Interesse lag natürlich nicht daran, dass die Wolfsburger Fußballer ihren Ansprüchen hinterherhinken. Ursache für die geringe Auslastung war die pandemische Lage, die zudem verhinderte, dass Gäste-Fans erlaubt waren. Das verfügte die Stadt Wolfsburg.

Gelegen kam das Steffen Baumgart natürlich nicht, denn die Kölner Anhängerschaft ist als Unterstützer der Mannschaft ja immer gerne gesehen in den Stadien der Liga. Doch trotz des fast leeren Stadions und weitgehend fehlender FC-Fans, der FC gewann nach zweimaligem Rückstand und einer großen Kraftanstrengung 3:2 (1:1). Matchwinner war Antony Modeste, der als Doppeltorschütze mit seinen Saisontreffern neun und zehn glänzte. Damit stürzte er den VfL, der seine sechste Niederlage in Folge kassierte, weiter in die Krise.

Unsere Partner









zurück

weiter

An der Seitenlinie trafen sich zwei alte Bekannte wieder. Vielleicht plauderten Steffen Baumgart und Florian Kohfeldt auch ein wenig über ihre gemeinsame Zeit in Hennef, wo sie vor sechs Jahren den Fußballlehrer-Lehrgang erfolgreich absolviert hatten. Freudiger auf das Spielgeschehen durfte zunächst der Wolfsburger Coach schauen. Der VfL-Express, angetrieben von zuvor fünf Niederlagen in Folge, legte ohne Umschweife los. Schnell wurden die Vorteile in puncto Schnelligkeit der Niedersachsen deutlich.

Und so dauerte es lediglich bis zur achten Minute ehe der Schnellzug seine erste Station erfolgreich erreichte. Nach einer schwachen Ecke von Florian Kainz ging es rasant in Richtung Kölner Tor. Nationalspieler Ridle Baku passte auf Dodi Lukebakio und bekam den Ball direkt wieder in den Hochgeschwindigkeitslauf gespielt. Der mitgesprintete Lukas Nmecha war dankbarer Abnehmer des perfekten Lieferservices Bakus. FC-Torhüter Marvin Schwäbe war ohne Chance – 1:0. Das ging zu schnell für den FC. Jener Nmecha, dessen Bruder Felix bereits in der zweiten Minute mit einem tückischen Weitschuss Schwäbe zu einer Parade gezwungen hatte.

Die Kölner schienen angezählt. Der VfL setzte immer wieder Nadelstiche gegen wie gewohnt weit aufgerückte Kölner. Und so kam es, dass Schiedsrichter Robert Hartmann das strenge Gespräch mit Baumgart suchte, der sich über einen aus seiner Sicht ausgebliebenen Freistoßpfiff zu sehr aufregte. Der FC-Coach hatte ja schon vor der Partie befürchtet, dass seine Rufe sehr deutlich zu vernehmen sein würden in dem fast kahlen Rund. Vielleicht war das aber auch der Weckruf für die Gäste, die nun besser ins Spiel fanden. Sie übernahmen die Kontrolle und drängten den VfL mit dem Ex-Kölner Sebastiaan Bornauw verstärkt zurück. Das wurde belohnt. Auf kuriose Art und Weise. Baku wollte den Ball ins Toraus laufen lassen. Das witterte Jonas Hector, der den Ball auf Ondrej Duda weiterleitete. Der Pass des bis dahin fahrigen Regisseurs erreichte Florian Kainz, der statt des leeren Tores die Latte traf. Doch den Abpraller köpfte Anthony Modeste vor VfL-Keeper Koen Casteels ins Tor (34.). Es war der neunte Saisontreffer des Franzosen und sein erster nach vier erfolglosen Spielen.

Köln war nun besser im Spiel, das Muster blieb gleich. Das Kohfeldt-Team setzte immer wieder Nadelstiche mit seinem Tempo, konterte rasant, doch Wout Weghorst und Lukas Nmecha scheiterten aussichtsreich (37., 39.). Das Ergebnis ging zur Pause in Ordnung, was auch die jeweils zehn Torschüsse der Teams unterstrich. Vor der Partie hatte Baumgart wechseln müssen, für den verletzten Dejan Ljubicic (muskuläre Probleme) bekam Louis Schaub die Chance in der Startformation, auf die er lange gewartet hatte. Für Innenverteidiger Luca Kilian spielte Timo Hübers, der jedoch mit der Schnelligkeit der Wolfsburger seine Probleme hatte. Für den zweiten Abschnitt brachte Baumgart Jannes Horn für Salih Özcan auf den Platz. Für den zuletzt so starken U21-Nationalspieler rückte Hector ins Zentrum.

Rasant ging es auch nach dem Wechsel weiter. Keine zwei Minuten waren gespielt, da leistete sich Schwäbe eine schwache Faustabwehr, doch bei Nmechas Versuch einen Doppelpack zu erzielen, zeigte er auf der Linie höhere Qualität. Dass der VfL sich an diesem Abend von einem gediegenen VW-Käfer in einen schnittigen Porsche zu verwandeln vermochte, zeigte er kurz darauf. Ein langer Pass erreichte Lukebakio, der Benno Schmitz stehen ließ und zu einem fulminanten Lauf ansetzte, in den Strafraum eindrang und Weghorst so exakt bediente, dass der Holländer nur noch seinen Fuß zur erneuten Führung hinhalten musste (51.).

Aufstecken gehört aber nicht zum Programm der Kölner. Ihr Druck nahm zu, immer unter der Gefahr, in weitere Konter zu laufen. Doch zunächst lief Schaub, spielte Modeste frei, dessen linker Fuß aber eben der schwächere ist. Da war mehr drin (56.). Baumgart versuchte es mit einigen Wechseln und ließ neben Jan Thielmann Mark Uth und Kingsley Schindler von der Leine. Das sollte sich lohnen, denn 74 Sekunden nach seiner Hereinnahme bugsierte Uth den Ball nach einer Hereingabe von Schindler mit der Brust über die Linie (73.).