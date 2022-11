“Er ist ein richtiger Kämpfer“ : FC-Profi Dietz erleidet Kreuzbandriss

Köln Der 1. FC Köln muss langfristig auf einen weiteren Spieler verzichten. Florian Dietz zog sich im Duell gegen Hoffenheim einen Kreuzbandriss zu.

Die schlimmen Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Florian Dietz hat sich am Sonntagabend im Spiel gegen die TSG Hoffenheim einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Stürmer war von Ozan Kabak zunächst gefoult worden, hatte es noch mal versucht, knickte erneut um und griff sich in die Kniekehle. Nun hat ein MRT die Kreuzbandverletzung bestätigt. Am Mittwoch soll der 24-Jährige operiert werden. Schon am Sonntagabend ahnte FC-Trainer Steffen Baumgart, dass Dietz die lange Liste der Verletzten ergänzen würde. „In erster Linie tut es mir sehr leid für Flo“, sagte Baumgart. Für den Angreifer, der im Sommer aus der U21 zu den Profis beordert wurde, ist es nicht die erste schwere Verletzung.