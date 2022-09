“Es macht unheimlich Spaß mit ihm“ : Deshalb ist Florian Kainz für den FC so wichtig

Wolfsburg Florian Kainz ist mit unter anderem zwei Toren und fünf Vorlagen in dieser Saison der absolute Leistungsträger der Kölner. Er überzeugt aber nicht nur mit Scorer-Punkten.

Steffen Baumgart ließ wenig Zweifel daran, wer für ihn der Garant des 4:2-Erfolgs seines 1. FC Köln beim VfL Wolfsburg war: Das Team ist der Star, ließ der Kölner Trainer wieder einmal durchblicken. „Es gab zwei wichtige Situationen: Das 1:0, auf das die Mannschaft sehr gut reagiert hat. Und das 3:2, auf das die Mannschaft wieder sehr gut reagiert hat und nicht unruhig geworden ist. Wir schöpfen zurzeit nicht aus dem Vollen. Aber wir schöpfen aus dem, was wir haben. Und die Jungs hauen alles raus“, sagte der 50-Jährige. „Ich glaube nicht, dass wir die Mannschaft mit der höchsten individuellen Qualität sind. Aber wir sind ein richtig gutes Kollektiv.“ Dabei hätte mindestens ein Akteur ein Sonderlob verdient, der mit seiner individuellen Qualität zum eigentlichen Matchwinner der Begegnung avancierte: Florian Kainz.

Am Samstag krönte der Mittelfeldspieler seine hervorragende Form mit einem Tor und zwei Vorlagen und war damit maßgeblich am Kölner Erfolg beteiligt. „Wir wussten immer, was Kainz kann. Aber, dass er das jetzt auch in der Art und Weise konstant abliefert, ist sehr erfreulich“, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung. Wettbewerbsübergreifend kommt Kainz in dieser Spielzeit bereits auf fünf Vorlagen sowie zwei Tore und ist damit der beste Scorer der Kölner. Der 29-Jährige ist schon jetzt einer der absoluten Leistungsträger, Aktivposten und: „Er hat in den letzten anderthalb Jahren auch in der Persönlichkeit eine enorme Entwicklung gemacht. Er ist ein totaler Führungsspieler, sein Wort hat Gewicht. Das ist auch ein gutes Zusammenspiel mit dem Trainer, der zu einhundert Prozent auf ihn baut“, sagt Kessler. „Er zahlt das mit Leistung zurück. Es macht unheimlich Spaß mit ihm.“ Vor allem aber macht Kainz den Kölner Fans Spaß.

Kainz schließt Elfmeter-Kapitel

Ausgerechnet Kainz möchte man sagen, jener Spieler, der vor einem halben Jahr für einen der wenigen negativen Höhepunkte einer ausgezeichneten Saison gesorgt hatte. Im DFB-Pokal-Achtelfinale schoss sich Kainz beim entscheidenden Elfmeter gegen Hamburg selbst an, der FC, dessen Trainer das Pokalfinale als Traum angegeben hatte, war raus. Am Samstag machte es der Mittelfeldspieler besser und verwandelte vom Punkt sicher. „Seitdem Tony weg ist, bin ich als Elfmeterschütze eingetragen. Entsprechend habe ich mich auch darauf vorbereitet“, sagte Kainz nach dem Spiel. „Dieser war auch sehr wichtig für mich, weil mein letzter ja bekanntlich nicht ganz so gut war.“ Kapitel abgeschlossen.

Seitdem Tony, also Anthony Modeste, weg ist, sind generell Spieler gesucht, die mehr Verantwortung übernehmen. Kainz ist einer von ihnen. „Er ist kein Spieler, der in eine Rolle gedrängt wurde. Er hat sich selbst in die Rolle gedrängt und das im Umgang mit den Mitspielern, aber auch seiner Leistung bestätigt. Das hat er sich erarbeitet“, sagt Kessler. Dabei wirkt der Mittelfeldspieler introvertiert, zurückhaltend. Wie passt das zusammen? „Er ist intern gar nicht so zurückhaltend, wie er nach außen wirkt. Das ist vielleicht sein Wiener Schmäh“, sagt Kessler. „Kainzi ist Jemand, der auch schon den Finger in die Wunde legt, wenn er etwas sieht, dass ihm nicht gefällt.“