Fußball-Bundesliga : 1. FC Köln fordert Ausschluss belarussischer Teams

2. Qualifikationsrunde der Conference League : Für den FC fallen erste wichtige Vorentscheidungen Zwar greift der 1. FC Köln erst Mitte August in die Playoffs der Conference League ein, doch schon am Abend könnten erste relevante Vorentscheidungen fallen. Denn in der 2. Qualifikationsrunde entscheidet sich, ob der FC Topteams aus dem Weg gehen wird.