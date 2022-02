Nach positivem Corona-Test : So geht es mit dem 1. FC Köln weiter

Köln FC-Trainer Steffen Baumgart fällt aufgrund einer Corona-Infektion für das Heimspiel gegen Freiburg aus. Wie lange fällt Baumgart aus? Wer vertritt ihn? Und gibt es weitere Infektionen?

Wie lange fällt Steffen Baumgart aus?

Das hängt in erster Linie von der Schwere der Infektion ab. Laut Corona-Schutzverordnung hat sich eine infizierte Person unverzüglich in Isolation zu begeben. Grundsätzlich dauern Isolierung und Quarantäne zehn Tage von dem Zeitpunkt der ersten Symptome an. Bei Baumgart wäre das also der Mittwoch. Für das Heimspiel gegen Freiburg fällt der Kölner Coach also definitiv aus. Nach sieben Tagen können sich Infizierte mit einem PCR-Test freitesten, allerdings nur, wenn die Person seit 48 Stunden symptomfrei ist. „Steffen ist im Austausch mit dem Gesundheitsamt und dann läuft die Uhr. Hoffentlich bleibt er in dem jetzigen Zustand, sodass es ihm gut geht“, sagte Interims-Sportchef Jörg Jakobs am Mittwoch. Bis Mittwoch hatte Baumgart so gut wie keine Symptome. Sollte er sich also nach sieben Tagen freitesten, könnte er im Duell gegen Leipzig wieder auf der Bank sitzen.