FC-Stammtischwissen : Fakten und Zahlen zum Spiel des 1. FC Köln gegen Freiburg

Gegner-Check : Das erwartet den 1. FC Köln gegen den SC Freiburg Mit dem SC Freiburg stellt sich eine Mannschaft am Samstag beim 1. FC Köln vor, die auf einem starken fünften Rang platziert ist. Eine große Überraschung ist das überzeugende Auftreten allerdings nicht. Die Mannschaft von Christian Streich hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in der Erstklassigkeit entwickelt.