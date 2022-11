Das müssen Fans zum Nizza-Spiel wissen : So erreicht der FC die nächste Runde

Köln Nach dem 1:0-Erfolg über den 1. FC Slovacko hat der 1. FC Köln sein „Endspiel“ gegen OGC Nizza erreicht. Wir haben die wichtigsten Antworten zu dem Duell der Conference League.

Der verwandelte Elfmeter von Ondrej Duda gegen Slovacko hat dem 1. FC Köln die Tür zur nächsten Runde in der Conference League weit aufgestoßen. Der FC hat nun wieder alles in den eigenen Händen.

Rund 1000 Störer in Köln? : Polizei erwartet „Revanche“ zum FC-Spiel Zum Heimspiel des 1. FC Köln gegen OGC Nizza werden rund 1000 gewaltbereite Störer aus Europa erwartet. Das gab die Polizei auf einer Pressekonferenz bekannt und kündigte ein massives Aufgebot an.

Wie erreicht der 1. FC Köln die nächste Runde?

Die Ausgangslage ist für den FC recht eindeutig. Die Kölner können die nächste Runde der Conference League aus eigener Kraft noch erreichen. Allerdings ist ein Sieg Pflicht. Aktuell belegt der FC mit sieben Zählern den dritten Platz, Nizza als Tabellenführer kommt wie Belgrad auf acht Punkte. Gewinnt der FC gegen Nizza ist die Zwischenrunde sicher. Sollte Belgrad gleichzeitig gegen Slovacko nicht gewinnen, würde der FC sogar die Gruppe gewinnen und auf direktem Weg in das Achtelfinale einziehen, die Zwischenrunde also umgehen. Gewinnt der FC aber nicht, ist Köln definitiv ausgeschieden. Selbst wenn Belgrad verliert und die Geißböcke Unentschieden spielen. Dann hätten der FC und Partizan jeweils acht Punkte, Köln würde aber den direkten Vergleich verlieren.

Wer überträgt das Spiel des 1. FC Köln gegen OGC Nizza?

Die Polizei rechnet mit rund 1000 Gewalttätern

Nach den schweren Ausschreitungen vor dem Hinspiel Anfang September rechnet die Polizei mit rund 1000 „gewaltbereiten Störern“ aus Deutschland, Frankreich, Italien und Polen. Die Polizei kündigte bereits an, dass ein massives Polizeiaufkommen bereits am Mittwoch in der Stadt sein wird. Am Donnerstag sollen unter anderem Hundertschaften und die berittene Polizei vor Ort sein. Zudem sollen Heim- und Auswärtsfans zum Stadion begleitet werden.