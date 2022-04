Starke Leistungen : Für den Traum von Europa gibt FC-Profi Mark Uth Vollgas

Foto: dpa/Marius Becker

Köln Pünktlich zum Saisonendspurt befindet sich Offensivspieler Mark Uth beim 1. FC Köln in Topform. Als gebürtiger Kölner zeigt sich der 30-Jährige im Rennen um die internationalen Plätze besonders motiviert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Reidenbach

13 Spiele lang war es ihm nicht gelungen, im vergangenen Spiel brauchte Mark Uth nur ganze drei Minuten. Kapitän Jonas Hector passte von der rechten Seite auf den Offensivspieler, der sich einmal um die eigene Achse drehte und den Ball um DSC-Abwehrspieler Joakim Nilsson herum ins lange Eck schob. Nach langer Torflaute erzielte der 30-Jährige gegen Arminia Bielefeld somit seinen vierten Saisontreffer für den 1. FC Köln. „Ja, das war schön. Es ist immer etwas Besonderes, selbst zu treffen und dann noch Zuhause vor den eigenen Fans“, sagte der Torschütze.

FC-Trainer Steffen Baumgart hatte noch in der vergangenen Woche betont, dass er seinem Schützling auch durchaus zehn Saisontore zutrauen würde. „Mir hat er das schon häufiger gesagt. Es war vorher sehr lange her. Für mein Gefühl auch einige Spiele zu lang, aber umso schöner ist es, dass ich dann mal wieder getroffen habe“, so Uth. Im Interview mit dem GA Mitte April sagte der 30-Jährige bereits, dass auch die Anzahl an Torvorlagen nicht seinen Ansprüchen entspräche. Doch auch hier konnte der Linksfuß zuletzt nachlegen. In den vergangenen drei gewonnenen Spielen in Folge bereitete Uth immer mindestens ein Tor vor. „Ich bin fit, aber merke auch langsam, dass es ordentlich schlaucht. Noch zweieinhalb Wochen Vollgas geben und dann kann man sich in die Sonne legen“, so Uth.

Unsere Partner









zurück

weiter

Das Ziel „Europa“ hat Uth fest vor Augen

Trotz der körperlichen Anstrengung will der gebürtige Kölner im Saisonendspurt noch einmal alles geben. Er war es schließlich, der sich wagte, das Ziel „Europa“ noch vor seinem Trainer öffentlich auszusprechen. Auch wenn Uth bereits mit Hoffenheim internationale Erfahrung gemacht hat, ginge für ihn als gebürtiger Kölner mit dem Einzug in den Europapokal ein besonderer Traum in Erfüllung. „Es gibt für einen Fußballer nichts Schöneres als international zu spielen. Klar wäre es dann nochmal etwas Besonderes, wenn man für den Verein, bei dem man groß geworden ist, europäisch spielt. Ich hoffe, dass wir es packen.“ Sollten die Kölner am Ende auf Platz sieben stehen, gäbe sich der 30-Jährige auch mit der Conference League zufrieden. „Die Kölner Fans sind verrückt genug, um überall hin mitzufahren.“