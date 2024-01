Köln tritt in Wolfsburg an Für FC-Trainer Timo Schultz ist der Kopf entscheidend

Den bekennenden Ostfriesen Timo Schultz kann so leicht nichts aus der Ruhe bringen – nicht einmal eine steife Brise an Kritik von all den Fußballgurus und -gelehrten im Land. Ob es den Druck auf ihn erhöhe, wenn die Experten, Ex-Trainer und -Profis so viel Schlechtes über seine Mannschaft ausschütten? Ganz und gar nicht, antwortete er in seiner stoischen Art, das sei vollkommen okay, „das ist deren Job, sich da Gedanken drüber zu machen, nicht nur über uns, sondern über jeden Verein“. Er selbst hat ja bekanntlich einen anderen Job, er ist Fußballtrainer und muss dafür Sorge tragen, dass der 1. FC Köln in der Bundesliga verbleibt.