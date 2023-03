1:6-Debakel in Dortmund Für schwachen FC rückt Abstiegskampf immer näher

Wer das Wirken des Trainers Steffen Baumgart etwas genauer verfolgt, dem dürfte nicht verborgen bleiben, dass er auf Journalistenfragen bisweilen recht, na ja, eigenwillig antwortet. Aus seiner Sicht nicht angemessenen Erkundigungen nach bestimmten Einschätzungen, zumal in seinem Fachgebiet Fußball, kann er schon mal etwas unwirsch begegnen. Das musste nun am Samstagabend auch ein bedauernswerter Reporter des TV-Senders Sky erfahren, der die Ursachen und die Umstände der deftigen 1:6-Niederlage des 1. FC Köln bei Borussia Dortmund näher beleuchten wollte. Was sei schiefgelaufen, wollte der Fernsehmann also wissen. „Alles“, zischte Baumgart. Punkt. Was er damit genau meine? „Gar nichts“, antwortet der Kölner Trainer, „du hast die Frage so gestellt. Wir haben heute den Arsch vollgekriegt.“ Und: „Das ist einfach so.“