Remis im Derby 1. FC Köln verpasst Befreiungsschlag gegen Gladbach

Es war eine sehr beherzte Anfangsphase, die die Baumgart-Elf da bot. Die Kölner suchten die Zweikämpfe und gewannen sie häufig. So schickte Kapitän Jonas Hector Maina auf Reisen, ein scharfer Pass in die Mitte, doch der Schuss von Abnehmer Kingsley Schindler zischte über die Latte (11.). Überhaupt Schindler, er war auf der rechten offensiven Seite in die Startformation gerückt, auch Eric Martel, an der Seite von Ellyes Skhiri auf der Doppelsechs eingesetzt, und Offensivmann Maina waren nach dem heftigen 1:6 in Dortmund neu in der ersten Elf. Für das neue Trio mussten Dejan Ljubicic, Mathias Olesen und Sargis Adamyan (nicht im Kader) weichen. Vorne setzte Baumgart auf eine echte Spitze, die Davie Selke bildete.