Man of the Match : Unauffälliger Ellyes Skhiri sticht beim 1. FC Köln heraus

Foto: dpa/Arne Dedert

Köln 1:1 endete das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Köln am Samstag. Nicht nur aufgrund seines Treffers gegen Eintracht Frankfurt ist Ellyes Skhiri unser Man of the Match – mal wieder.

Es ist ein langer Sprint, zu dem Ellyes Skhiri ansetzt. Irgendwo in der gegnerischen Hälfte gestartet, stoppt er seinen Gegenspieler einige Meter vor dem eigenem Sechzehner. Ohne Foulspiel, natürlich ohne Foulspiel. Die Szene ist symptomatisch. Symptomatisch für die Art des Tunesiers. Wieder einmal überzeugt Skhiri mit einer doch irgendwie unauffälligen Spielweise. Skhiri, der im Sommer gerne gewechselt wäre, ist Profi durch und durch. Ein Transfer kam nicht zu Stande, dennoch ruft der Tunesier Woche für Woche beeindruckende Leistungen ab.

Auch gegen Eintracht Frankfurt stopfte der Kölner Mittelfeldspieler erstaunlich viele Löcher, arbeitete bei den zahlreichen Fehlpässen und Stockfehlern seiner Mitspieler mit zurück und sorgte darüberhinaus für Gefahr in der gegnerischen Hälfte. "Es hat heute leider nicht gereicht, das Spiel war aber schwer", sagte Skhiri am Samstag. Schwer ist für den 26-Jährigen aber kein Hinderniss zu einer guten Leistung. Das hat Skhiri schon in der vergangenen Saison immer wieder bewiesen.

Einmal mehr überragende Werte

Dass es für den FC überhaupt zu einem Punkt gereicht hat, ist in erster Linie dem Mittelfeldspieler zu verdanken. Denn Skhiri brachte die Kölner nach einer knappen Viertelstunde in Führung, nach Vorarbeit von Jonas Hector. "Es ist schön, dass ich mein erstes Tor geschossen habe", sagte Skhiri. Doch das Tor war nicht das einzige Schöne.