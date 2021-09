Gute Statistik : Trotzdem tat sich der 1. FC Köln gegen Frankfurt lange schwer

Foto: dpa/Arne Dedert

Analyse Köln Zum dritten Mal in Folge spielte der FC am Samstag 1:1. Ein verdientes Ergebnis. Allerdings waren die Kölner den Frankfurtern laut Statistik in allen Belangen überlegen. Warum konnte der FC also nicht gewinnen? Eine Analyse.

Zahlen lügen ja bekanntlich nicht – zumindest lautet so einer dieser Fußball-Weisheiten, die beim Sport1-Doppelpass zu einem Münzwurf ins Sparschwein führen. Vor allem aber handelt es sich um eine dieser Floskeln, die nur zu einem überschaubaren Maße zutreffen. So auch bei dem Spiel des 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Zu Ende der ersten Halbzeit, aber vor allem nach dem Wechsel war Frankfurt das deutlich aktivere, das bessere Team, dem 2:1 eigentlich deutlich näher als der FC.

Die Zahlen sprechen aber eine ganz andere Sprache – eine deutliche zu Gunsten der Geißböcke. Der FC war in nahezu allen Belangen besser. Die größere Laufleistung war mit 117:116 Kilometern noch marginal. Doch der FC kam in der Begegnung auf jeweils 55 Prozent Ballbesitz und gewonnene Zweikämpfe. Die Geißböcke schossen 15 Mal aufs Tor, die Eintracht zehn Mal. Der FC brachte 75 Prozent der knapp 350 Pässe zum Mitspieler, die Eintracht nur 65 ihrer 280. Warum war der FC gerade in der zweiten Halbzeit doch das gefühlt schwächere Team?

FC unterlaufen zahlreiche Fehler

Jedenfalls nicht wegen einer Leistungssteigerung der Eintracht im zweiten Abschnitt. Im Gegenteil: Der FC verbesserte sich in den zweiten 45 Minuten nahezu in jeder der angeführten Bilanzen. Köln setzte auch die Vorgabe der „hohen Intensität“ des Trainers Steffen Baumgart um. Selbst die Angreifer Anthony Modeste (9,99) und Sebastian Andersson (10,84) liefen ungewöhnlich viel. Die Außen brachten auch 18 Flanken in die Box, einmal mehr führt der FC diese Kategorie im Ligavergleich an. Das Offensivspiel, das Pressing und das Flankenspiel, ähnelte also der Leistung gegen Leipzig. Allerdings unterliefen dem FC im Vergleich zur Vorwoche ungewöhnlich viele Fehler.

Der FC wirkte teils fahrig. Unter anderem im Passspiel und zwar im unmittelbaren Umschaltspiel. Es mangelte also nicht an der Quantität, viel mehr an der Qualität der Pässe. „Gerade im Passspiel haben wir schon deutlich bessere Leistungen gezeigt“, stellte auch FC-Keeper Timo Horn fest. In der Vorwärtsbewegung verloren die Kölner Spieler zudem einige wichtige Zweikämpfe, arbeiteten dann aber nicht immer schnell und konsequent genug mit zurück. Auch im Defensivverbund gelang den Kölnern nicht alles. Bälle versprangen, wurden unglücklich abgefälscht oder verstolpert. So kam Frankfurt immer wieder in der Nähe des Kölner Tors in Ballbesitz und zu einigermaßen gefährlichen Situationen.

Frankfurt stark über die Außen

Zudem waren die Frankfurter über die Außen das gefährlichere Team. Vor allem die Hereinnahme von Danny da Costa tat den Hessen gut. Da Costa hatte mit Jonas Hector leichtes Spiel. Genauso wie auf der anderen Seite Filip Kostic, der erst Benno Schmitz und im zweiten Abschnitt Kingsley Ehizibue das Leben schwer machte.