Conference-League-Playoffs : FC muss gegen Fehérvár FC oder FC Petrocub-Hincesti ran

Bonn Die möglichen beiden Gegner des 1. FC Köln in den Playoffs zur Conference League stehen fest. Sie kommen aus Ungarn und Moldau.

Langsam kristallisiert sich heraus, gegen welches Team der 1. FC Köln in den Playoffs der Conference League anzutreten hat. Die Auswahl an Gegnern hat sich auf zwei begrenzt. Um die Gruppenphase zu erreichen, muss sich die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gegen den Sieger des Duells Fehérvár FC (Ungarn) - FC Petrocub-Hincesti (Moldau) durchsetzen. Bei der Auslosung am Dienstagmittag im Haus des europäischen Fußballs im schweizerischen Nyon war der FC als gesetztes Team in Gruppe 3 einsortiert und bekam die Ordnungszahl vier zugeteilt. Durch die Ziehung ergab sich somit, dass die Kölner zunächst ein Heimspiel haben (18. August), das Rückspiel in Ungarn oder Moldau findet am 25. August statt.