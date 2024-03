Köln gegen Gladbach Ein Derby voller kurioser Höhepunkte

Köln gegen Mönchengladbach – das ist nicht nur die ewig frische, explosive Geschichte zweier in herzlicher Abneigung verbundener Rivalen. Es ist auch eine Geschichte über enge Verbindungen und Perspektivwechsler. Mehr als 20 Spieler, Trainer respektive Funktionäre haben sich im Laufe ihrer Karriere als Überläufer hervorgetan. Das sei damals gar kein Problem gewesen, sagte einmal Hans-Georg Dreßen zu seinem Vereins-Ping-Pong (spielte je zwei Phasen in Gladbach und Köln). Zu den prominentesten Spielern, die sich als Weltenwanderer hervorgetan haben, zählt in erster Linie Borussias heutiger Vizepräsident Rainer Bonhof, der nach seiner Zeit am Niederrhein und einem Abstecher nach Valencia (1980 bis 1983) seine Fußballschuhe für den FC schnürte und dort sogar Kapitän war. Auch Mittelfeldstratege Thomas Broich zog es rheinaufwärts in Richtung Dom. Den Weg in die andere Richtung ging dagegen eine Kölner Legende: Toni Polster, der am Sonntag 60 Jahre alt wird, schloss sich nach dem ersten Abstieg in der Geschichte der „Geißböcke“ 1998 ausgerechnet dem Erzrivalen an. Weitere Spieler, die die Seite gewechselt haben, sind unter anderem Bernd Rupp, der einstige Bundesliga-Torschützenkönig Uwe Rahn, Andrej Voronin oder der gebürtige Kölner Alexander Voigt.