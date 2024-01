Vor dem Spiel gegen Heidenheim FC-Trainer Schultz verbreitet Hoffnung

Momentan fühle er sich „noch in der täglichen Arbeit gefangen“, sagte der Trainer am Donnerstag. Gedanken darüber, wie es sich am Samstag anfühlen werde, habe „ich mir noch nicht gemacht“. Dass die Stimmung in Müngersdorf grundsätzlich außerordentlich ist, das ist auch Schultz, der zuvor den Zweitligisten FC St. Pauli (2020 - 2022) betreute und danach ab Sommer 2023 beim FC Basel einen Kurzaufenthalt in der Schweiz hatte, natürlich nicht entgangen. Da sei immer eine „Bombenstimmung, das macht richtig Spaß“. Dass sich Stimmung und Spaß nicht nur auf das Rahmenprogramm vor dem Spiel beschränken, ist natürlich der große Wunsch des Trainers. „Ich hoffe, am Samstag nicht nur in den acht Minuten vor dem Anpfiff.“ Das Missverhältnis zwischen Atmosphäre und Leistung hatte einst schon der große Fußball-Fachmann und Spötter Udo Lattek bemängelt, der höhnte: „Im Kölner Stadion ist immer so eine super Stimmung, da stört eigentlich nur die Mannschaft.“