1. FC Köln : Modeste trifft gegen Lindenthal-Hohenlind acht Mal

Köln Der FC ist am Mittwochabend gegen Lindenthal-Hohenlind angetreten. Satte acht Tore gehen aufs Konto von Anthony Modeste, mit denen er sich ein gutes Gefühl für die nächsten Wochen eingefahren haben dürfte.

Spielpraxis für die Rekonvaleszenten und die Neuzugänge Marius Wolf sowie Tolu Arokodare. Und endlich wieder ein bisschen Spaß am Fußball nach zuletzt drei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga: Der 1. FC Köln hat die Länderspielpause zu einem Trainingsmatch genutzt und sich neues Selbstvertrauen geholt. Am Mittwochabend zeigten sich die Geißböcke in Schusslaune und besiegten den Sechstligisten Borussia Lindenthal-Hohenlind locker mit 14:0 (8:0).