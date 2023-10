1. FC Köln vor Duell mit RB Leipzig Jan Thielmann drängt in die Startelf

Nun hat sich anscheinend auch bei Steffen Baumgart, dem Trainer des 1. FC Köln, die Erkenntnis durchgesetzt, dass es ohne solche Spieler eben nicht geht in der Bundesliga, in der seine Mannschaft am Samstag im Gastspiel bei RB Leipzig antritt (18.30 Uhr/Sky). Und daher hat er zuletzt einem seiner Spieler, der eigentlich weit mehr ist als eine Spezialkraft, besser: Ersatzspieler, einen Spezialauftrag zugestanden: Jan Thielmann durfte im Zuge des Duells mit Borussia Mönchengladbach den Kabinen-DJ mimen. Jan sei für die Musik verantwortlich, hatte Baumgart vor der Partie ausgeplaudert, wenn es jedoch nach dem Spieler selbst ginge, „würde er auflaufen. Aber er wird uns vor dem Spiel mit der Musik helfen, das hat uns zuletzt ein wenig gefehlt. Ich hoffe, dass da jetzt wieder etwas Geschmack reinkommt“. Tatsächlich dürfte der erste Sieg – und das im Derby – der Mannschaft süß geschmeckt haben, und Thielmann hatte seinen Anteil daran als, wenn man so will, Musiktherapeut.