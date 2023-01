Kantersieg des 1. FC Köln gegen Werder Bremen : Durchsage gegen Pyrotechnik sorgt für Lacher beim 6:1-Zwischenstand

Köln Der 1. FC Köln feierte mit dem 7:1-Sieg gegen Werder Bremen einen Rekordsieg in dieser Saison. Die Bremer zündeteten allerdings mehrfach Pyrotechnik. Ein Sicherheitshinweis im Stadion sorgte daraufhin für Lacher.

Sieben Tore gegen Werder Bremen und lediglich ein Gegentreffer. Mit diesem furiosen Auftaktsieg in die Bundesliga-Rückrunde ließ es die Mannschaft des 1. FC Köln am Samstagabend krachen. Während die Fans des Kölner Klubs Tor um Tor überschwänglicher jubelten, verging den mitgereisten Werder-Anhängern jegliche Lust an der Partie. Sie zündeten mehrfach Pyrotechnik. Bereits kurz nach Spielbeginn fackelte das verbotene Feuerwerk im Auswärtsblock des RheinEnergieStadions. Die Anhänger von der Weser wurden per Durchsage ermahnt, das Zündeln zu unterlassen.