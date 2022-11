Verdiente 0:2-Pleite : Geht dem FC auf der Zielgeraden die Luft aus?

Foto: dpa/Tom Weller

Köln Die Spieler des 1. FC Köln wirkten bei der 0:2-Niederlage in Freiburg müde, erschöpft. Dabei stehen noch zwei Spiele aus. Das erste bereits am Mittwoch.

Die Geste hatte etwas freundschaftliches, etwas warmes - auch wenn die beiden Trainer nach dem Spiel nicht in jedem Punkt einer Meinung waren. SC-Coach Christian Streich nahm den Übungsleiter des 1. FC Köln, Steffen Baumgart, in den Arm, sprach ihm gut zu. „Wir verstehen uns einfach sehr gut“, sagte Streich. Und: „Ich habe Steffen Baumgart gesagt, dass sie in Köln eine unglaubliche Mannschaft haben. Und das hat natürlich auch etwas mit ihm zu tun. Sie haben eine brutale Mentalität“, sagte Streich weiter. „Und das hat man heute gesehen. Köln hat so viele Probleme mit verletzten Spielern und trotzdem tun sie zu jeder Zeit - egal, ob du 1:0 oder 2:0 führst, alles, damit sie das Spiel drehen können. Das ist außergewöhnlich.“ Die Kölner versuchten beim Tabellenzweiten sicherlich alles, nur reichte eben jene Mentalität dieses Mal nicht. Köln kassierte beim SC eine vollkommen verdiente Niederlage.

Verdient, weil der FC dieses Mal eben nicht mehr in der Lage war, im Laufe des Spiels noch einmal nachzulegen. Linton Maina wirkte bei seinen schnellen Flügelläufen unkonzentriert, Florian Kainz fehlte ebenfalls der letzte Punch und Ondrej Duda die kreative Idee, die Freiburger Hintermannschaft in ernste Gefahr zu bringen. Vor allem aber wackelte die Defensive. Nach einem unnötigen Ballverlust im gegnerischen Sechzehner reagierte der FC nicht schnell genug. „Dann bekommst du einen Gegentreffer nach einem Konter, bei dem einiges bei uns nicht so funktioniert hat, wie es sonst funktioniert“, sagte Baumgart. „Wir hatten trotzdem die Chance zum 1:1, Linton macht ihn nicht und dann bekommst du den Einwurf, die Flanke. Das sind dann einfach Fehler zu viel. Es sind ja keine großen Fehler, es sind aber Fehler, die der Gegner im Moment einfach ausnutzt.“

Unsere Partner









zurück

weiter

1. FC Köln: Noch zwei Spiele bis zur WM-Pause

Foto: dpa/Tom Weller 13 Bilder So bewerten wir die FC-Spieler gegen Freiburg

Ganz offensichtlich zollt der FC den Strapazen der vergangenen Wochen Tribut. Kein Wunder, 22 Spiele absolvierten die Kölner in den vergangenen 14 Wochen - ein wahres Mammutprogramm und das bei extrem angespannter Personalsituation. „Wie Steffen Baumgart und seine Mitstreiter schwierige Situationen und die vielen Verletzungen wegstecken, ist unglaublich“, sagte der Freiburger Trainer. Ein Umstand, den Baumgart am Sonntagabend nicht gelten lassen wollte. „Wir brauchen nicht die aufzählen, die fehlen. Das sind einige. Die Jungs auf dem Platz haben alles gegeben“, sagte der Kölner Coach. „Natürlich können wir dann die Ausrede „Frische“ nehmen, aber das gilt doch für Freiburg genauso. Deswegen lassen wir das auch nicht gelten. Wir machen zu viele Fehler.“

Dabei ist die mangelnde Frische beim FC wohl nicht von der Hand zu weisen. Im Gegenteil. Timo Hübers meldete sich kurzfristig für das Spiel gegen Freiburg ab und das nicht aufgrund einer Verletzung oder Erkrankung. “Hübi war einfach nur kaputt”, sagte Baumgart. “Er kam zu uns und sagte uns, dass es nicht mehr geht.“ Der Kölner Abwehrchef stand gegen die Mannschaft aus dem Breisgau gar nicht erst im Kader. Auf der Zielgeraden vor der WM-Pause geht den Kölnern die Luft aus. Der FC schleppt sich Richtung Ziellinie. „Wenn die drei Wochen vorbei sind, mache ich erst mal drei Kreuze, und hoffe, dass ich danach zum Start wieder alle dabei habe“, hatte der Kölner Trainer Ende Oktober gesagt.