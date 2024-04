Kein Umzug Geißbockheim bleibt Heimat des 1. FC Köln

Das Geißbockheim bleibt die Heimat des 1. FC Köln. Das hat der Fußball-Bundesligist am Mittwochmorgen mitgeteilt. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Club mit der Stadt Köln einen Komplettumzug nach Marsdorf diskutiert und in seinen wesentlichen Eckpunkten ausgearbeitet. Dort wollte der FC ein modernes Trainingszentrum bauen, das nach eigenen Angaben „für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des FC im Profifußball zwingend erforderlich“ sei.