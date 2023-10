3:1-Sieg im Derby 1. FC Köln gelingt gegen Gladbach der Befreiungsschlag

In den vergangenen Wochen hatte sich die Hoffnung immer mehr verzogen aus Müngersdorf. Der einzige Punkt auf dem Konto des 1. FC Köln bislang in dieser Saison datiert vom dritten Spieltag, danach gab es vier Niederlagen in Folge, und niemand im Verein konnte die Krise mehr leugnen. Als Tabellenletzter mussten die Kölner nun die schwierige Aufgabe eines Derbys meistern, das im ganzen Land Interesse weckt. Was die Angelegenheit nicht leichter werden ließ. Der ohnehin schon immense Druck, der auf der Mannschaft derzeit lastet, verstärkte sich noch mal vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Dennoch schöpfte Steffen Baumgart neuen Mut und neue Zuversicht, denn die personelle Situation hatte sich vor dem rheinischen Duell deutlich entschärft. Der praktisch mehr als ein Jahr ausgefallene Mark Uth stand wieder zur Verfügung, auch wenn er noch keine Option für die Startelf war. Daneben kehrten Benno Schmitz, Luca Waldschmidt und Linton Maina zurück die beim 0:3 in Leverkusen noch gefehlt hatten.