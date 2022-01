Nach 3:1-Erfolg über Berlin : 1. FC Köln gelingt Traumstart ins neue Jahr

Köln Mit dem verdienten 3:1-Erfolg über Hertha BSC springt der FC auf den sechsten Tabellenplatz. Nicht der einzige Grund für Kölner Zufriedenheit.

3:1-Erfolg in Berlin : Der 1. FC Köln gewinnt gegen Hertha BSC Der 1. FC Köln ist mit einem Erfolg in das neue Jahr gestartet. Wie bereits im Hinspiel setzten sich die Geißböcke gegen Hertha BSC mit 3:1 durch und verbesserten sich auf den sechsten Tabellenplatz.

Denn nur Sekunden zuvor hatte Marvin Schwäbe den Grundstein für den Kölner 3:1-Erfolg über die Hertha und damit den dritten Sieg in Serie gelegt. Nach einer erschreckenden Unordnung in der Kölner Hintermannschaft tauchte Myziane Maolida alleine vor dem Kölner Keeper auf. Schwäbe rettete mit einer starken Parade. Ausgerechnet Schwäbe. Der 26-Jährige hatte das interne Torwart-Duell mit Timo Horn für sich entschieden. Ein Duell, das das Kölner Umfeld wochenlang beschäftig hatte. Am vergangenen Freitag hatte Baumgart die Entscheidung für Neuzugang Schwäbe und gegen die bisherige Nummer eins, Timo Horn, bekanntgegeben. Eine schwere Entscheidung, denn Horn war über ein Jahrzehnt hinweg im Kölner Kasten unangefochten gesetzt. Immerhin hielt sich Baumgart aber das Hintertürchen offen, in ein paar Wochen die Situation neu zu bewerten. Schließlich verfügt Horn nach achtwöchiger Verletzungspause noch über einen ordentlichen Trainingsrückstand.