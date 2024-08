Erster Ligasieg der Saison 1. FC Köln gewinnt 5:0 gegen Braunschweig

Als der Regen eine kurze Pause einlegte, belohnte sich Köln für den überlegenen Auftritt: Nach einem Eckball in der 26. Minute köpfte Hübers einen Mitspieler an, sodass die Kugel unhaltbar für Braunschweigs Torwart in die Maschen flog. Im Zustandekommen etwas glücklich - aber das interessierte Fans und Spieler überhaupt nicht.