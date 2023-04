3:1-Erfolg in der Bundesliga 1. FC Köln besiegt Fluch von Hoffenheim

Hoffenheim war in der Vergangenheit äußerst selten ein gutes Pflaster für den 1. FC Köln. Seit dem 8. November 2014 hat der Fußball-Bundesligist nicht mehr im Kraichgau gewonnen. Ganz im Gegenteil, es hagelte zum Teil deftige Pleiten. Doch damit ist nun vorerst Schluss. Nach Treffern von Florian Kainz, Davie Selke und Jan Thielmann beendeten die Geißböcke diesen Fluch am Samstag durch einen 3:1-Erfolg bei der TSG und machten zudem einen wichtigen, wenn nicht sogar entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt.