Jubiläumsspiel in Troisdorf : 1. FC Köln gewinnt erstes Testspiel gegen Mondorf 12:1

Troisdorf Anlässlich des 100. Geburtstags des TuS Mondorf war der 1. FC Köln am Freitagabend für ein Testspiel zu Gast im Troisdorfer Aggerstadion. Unter den Augen von DFB-Präsident Bernd Neuendorf setzte sich die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart mit 12:1 durch.

Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, hatte gute Laune. Die Sonne schien am Freitagabend über dem Aggerstadion, und er war zu einer Sommerparty eingeladen. Der TuS Mondorf feierte seinen 100. Geburtstag – aus diesem Anlass stellten sich auch die Profis des 1. FC Köln in Troisdorf vor. Ja, das Jubiläum sei schon etwas Besonders, sagte Neuendorf dem GA. Was will man auch mehr? „Profis zum Anfassen, der FC mit der vollen Kapelle – genauso soll es sein“, sagte der Bonner direkt am Spielfeldrand stehend und sah in dem Jubiläumsspiel auch und vor allem ein „Fest für die Amateure“.