Siegburger SV gegen 1. FC Köln : Ein Hauch von Müngersdorf beim Testspiel in Siegburg

Siegburg 1. FC Köln gewinnt Testspiel beim Siegburger SV mit 8:1. Ouadie Barimi gelingt vor 3900 Zuschauern der Ehrentreffer für den Mittelrheinligisten. FC-Trainer Baumgart muss auf Nationalspieler verzichten und wechselt viel durch

Über 3900 Zuschauer habben am Mittwochabendbend im Siegburger Walter-Mundorf-Stadion den Auftritt des 1. FC Köln bejubelt. Der Fußball-Bundesligist nutzte die Länderspielpause um gegen den Mittelrheinligisten Siegburger SV ein Testspiel zu absolvieren. Die Geißböcke gewannen standesgemäß mit 8:1 (6:0). Gefeiert wurde zudem FC-Trainer Steffen Baumgart, der in seiner ureigensten Art und Weise im kurzärmligen T-Shirt an der Seitenlinie „mitspielte“ und mittlerweile weit über Kölns Grenzen hinaus Kultstatus genießt.

FC-Legende Wolfgang Overath schaute zu

Auch Fanliebling Anthony Modeste musste passen. FC-Kapitän Jonas Hector nahm zunächst auf der Bank Platz. Auf ihn hatten sich nicht nur die Fans, sondern auch SSV-Torjäger Robin Schmidt, der beim 1. FC Köln in der Jugend ausgebildet wurde, besonders gefreut. Denn tatsächlich standen beide bereits gemeinsam im Geißbock-Trikot auf dem Feld. Vor neun Jahren wurde der frisch aus der Jugend kommende Schmidt in einer Regionalligapartie gegen den SV Bergisch Gladbach eingewechselt. Seite an Seite mit Hector, der damals bereits dem Profikader angehörte. Auch Michael Vogel, heute Stammkeeper des Mitterheinligisten, gehörte dem damaligen FC-Kader an.