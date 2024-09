2:2 im Derby in Düsseldorf FC gibt Sieg in letzter Sekunde aus der Hand

Fortuna-Trainer Daniel Thioune hatte sich zuvor sehr positiv über Köln geäußert: „Inhaltlich ist mit das Beste, was ich in dieser Saison bisher gesehen habe.“ Fußballerisch habe man gegen ein solches Team bislang noch nicht gespielt in einer Saison, in der sein Team bis dato als Tabellenführer ohne Niederlage geblieben war und nur ein Gegentor hinnehmen musste. Zunächst waren es aber Standardsituationen, die den FC immer wieder gefährlich werden ließen. So rutschte ein Freistoß von Linton Maina an allen Spielerbeinen vorbei, aber auch knapp am Tor (17.).