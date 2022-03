Personalsorgen : Gleich drei Leistungsträger fallen beim 1. FC Köln aus

Köln Nur wenige Tage nach dem 1:0-Erfolg über Bayer Leverkusen plagen den 1. FC Köln Personalsorgen. Beim Training am Mittwoch fehlten zwei Stammkräfte, der Siegtorschütze von Sonntag fehlt gegen Borussia Dortmund.

FC-Trainer Steffen Baumgart hatte sich den 1:0-Erfolg über Bayer Leverkusen augenscheinlich besonders schmecken lassen. Auf dem Instagram-Kanal des Kölner Trainers war der 50-Jährige am Grill und auf einem weiteren seine Frau auf einem Konzert in ausverkaufter Halle zu sehen. Der graue Liga-Alltag hat den Coach aber schneller eingeholt als ihm wohl lieb ist. Denn zum Trainingsauftakt vor dem Spiel gegen Broussia Dortmund am Sonntag (19.30 Uhr, Dazn) meldeten sich gleich zwei Leistungsträger krank. Jonas Hector fehlte genauso wie Florian Kainz.