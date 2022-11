Überraschung von Nizza : Diese FC-Langzeitverletzten kehren in den Kader zurück

Diese FC-Langzeitverletzten kehren in den Kader zurück

Köln Vor dem Spiel gegen OGC Nizza kehren vier Spieler zurück in den Kader des 1. FC Köln zurück. Dafür gibt es aber weitere Ausfälle.

Leichtes Aufatmen beim 1. FC Köln. Unmittelbar vor dem entscheidenden Spiel gegen OGC Nizza in der Conference League entspannt sich die Personalsituation bei den Geißböcken wieder. Wie erwartet steht Ellyes Skhiri, der sich im Duell gegen den 1. FC Slovacko einen Jochbeinbruch zugezogen hat, wird im Kader gegen die Franzosen stehen können. Das gab FC-Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Nizza bekannt. Der Mittelfeldspieler absolvierte am Mittwoch bereits das Abschlusstraining mit einer Spezialmaske. Die Maske würde ihn nicht beeinflussen, sagte der Coach. Neben Skhiri kehren zudem drei Langzeitverletzte in den Kader zurück.