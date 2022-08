Playoff gegen Fehérvár : So groß ist die Vorfreude des FC auf den Europapokal

So groß ist die Vorfreude des FC auf den Europapokal

Köln Einen Tag vor der Rückkehr in den Europapokal herrscht beim FC große Vorfreude. Trainer Steffen Baumgart lässt sich noch nicht in die Startelf-Karten schauen. Marvin Schwäbe wird allerdings im Tor stehen.

Steffen Baumgart und seine Mimik sind so eine Sache. Als der Trainer des 1. FC Köln im vergangenen Jahr nach drei Monaten Amtszeit nach seinen ersten Eindrücken gefragt wurde, antwortete er mit versteinerter Miene: „Sie sehen mich lächeln“. Nach einem kurzen Raunen ergänzte Baumgart: „also innerlich“. Einen ähnlichen Gefühlsausbruch wiederholte der 50-Jährige am Mittwochnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem Conference-Leage-Playoff-Hinspiel gegen den Fehérvár FC. „Man sieht mich zurzeit sehr sehr viel lächeln“, sagte der Trainer ähnlich ausdrucksvoll wie im Vorjahr. Innerlich wird die Vorfreude beim Kölner Trainer allerdings sehr groß sein, denn für Baumgart ist die Begegnung gegen den ungarischen Erstligisten eine Premiere.

Am Donnerstagabend trifft der 1. FC Köln im Hinspiel der Playoffs der Conference League auf den Fehérvár FC. Trainer des ungarischen Erstligisten ist der ehemalige Coach von Germania Dattenfeld (heute TSV Germania Windeck), Michael Boris. Mit dem 47-Jährigen sprach Simon Bartsch.

Interview mit Fehérvar-Trainer Michael Boris : „In erster Linie geht es dann um Leidenschaft“ Am Donnerstagabend trifft der 1. FC Köln im Hinspiel der Playoffs der Conference League auf den Fehérvár FC. Trainer des ungarischen Erstligisten ist der ehemalige Coach von Germania Dattenfeld (heute TSV Germania Windeck), Michael Boris. Mit dem 47-Jährigen sprach Simon Bartsch.

Weder als Spieler noch als Trainer hat der 50-Jährige am europäischen Wettbewerb teilgenommen. „Es herrscht einfach Freude, dass wir den erfolgreichen Weg weitergehen können. Ich freue mich, dass wir diese Spiele haben“, sagt Baumgart. „So eine Möglichkeit zu haben, ist einfach ein schönes Erlebnis. Ein Erlebnis, das man nicht jedes Jahr haben wird.“ Und es könnte ein Erlebnis werden, das den FC bis zur WM-Pause ab Mitte November begleiten kann. Sollte sich der FC in den Playoffs gegen Fehérvárdurchsetzen, erreicht Köln die Gruppenphase und würde sechs weitere Spiele im Europapokal bestreiten.

Mark Uth wird dem FC weiterhin fehlen

Dazu kann Baumgart nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Mark Uth fällt weiterhin aus. Zu Beginn der Woche hatte der Kölner Coach angedeutet, dass es in der Startelf Veränderungen geben wird. Aber: „Es geht nicht darum Spieler zu schonen“, sagt Baumgart. „Wir wollen mit der stärksten Mannschaft in dem Spiel auflaufen und alles daran setzen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dementsprechend werden wir das Team aufstellen.“

Auf zwei Positionen hat sich der Kölner Trainer dann doch schon festgelegt. Steffen Tigges wird keine Option für die Startelf sein. „Wir sind froh, dass er auf einem guten Weg ist. Er wird mit im Kader sein“, sagt der Trainer, der sich auch schon auf die Nummer eins in der Conference League festgelegt hat: „Ja, Marvin“, sagt Baumgart knapp. Timo Horn wird also vorerst keine weitere Chance beim FC erhalten. Die langjährige Nummer eins sollte im DFB-Pokal antreten, dort ist der FC bereits in der ersten Runde gescheitert.