Wirkungstreffer statt Mutmacher 1. FC Köln hadert und steht vor schwierigen Wochen

Die Kölner hadern nun erneut, nachdem sie bereits gegen den VfL Wolfsburg (1:1) einen Elfmeter aus ihrer Sicht zu Unrecht nach einem Handspiel von Moritz Jenz nicht erhalten hatten. Sich an solchen Situationen festzuhalten und in die Ecke des Benachteiligten zurückzuziehen, wäre im brettharten Abstiegskampf jedoch nicht das geeignete Mittel. Das hat wahrscheinlich auch Schultz recht schnell in seiner reflektierten Herangehensweise erkannt. Für ihn zählen in diesen schwierigen Zeiten allein die Betrachtung seiner Mannschaft und die eigene Möglichkeit des Einwirkens. Und diese sollte er nutzen in den kommenden Tagen vor der Partie am Samstag beim starken Überraschungsteam VfB Stuttgart. Denn die Niederlage leitete zwar in Marvin Schwäbe der üblicherweise große Rückhalt des FC ein, der nach einer Flanke des Ex-Kölners Mitchell Weiser am Ball vorbeisprang, ehe Justin Njinmah den Ball über die Linie drückte, doch der Torhüter („Ich kann definitiv hinkommen, am Ende sieht es scheiße aus, ganz klar“) ist aus der Verantwortung zu nehmen, wenn es um das Große und Ganze und Gesamtgefüge auf dem Platz geht.